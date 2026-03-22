Задоров забил победный гол «Детройту» – 1-я шайба за 64 матча. У защитника «Бостона» 2+17 в 69 играх в сезоне при полезности «+19»
Никита Задоров забил победный гол «Детройту» – 1-я шайба за 64 матча.
Защитник «Бостона» Никита Задоров стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2).
Это был 2-й гол 30-летнего защитника в сезоне и 1-й за 64 игры. В 69 матчах в текущем сезоне на его счету 19 (2+17) очков при полезности «+19».
Сегодня Задоров (21:52, «+2») реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 4 блоками и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Помню был удивлён сумме контракта, который подписал Никита с Бостоном, думал переплата, но Задоров каждый цент отрабатывает: хитует, блокирует, защищает ворота и партнёров, на льду много времени проводит, в том числе и в меньшинстве,забивает даже иногда, хотя помню несколько лет назад, хет-трик даже сделал.
Как же вовремя Задоров расчехлился! Не очень впечатлял в последних играх, но сегодня топчик. Это же к Элиасу Линдхольму тоже относится, в нужный момент вышел из спячки, думали что совсем стух) Хотя и вратарь Детройт не спас сегодня конечно, в отличии от Свэймана..
