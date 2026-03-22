Задоров забил победный гол «Детройту» – 1-я шайба за 64 матча. У защитника «Бостона» 2+17 в 69 играх в сезоне при полезности «+19»

Никита Задоров забил победный гол «Детройту» – 1-я шайба за 64 матча.

Защитник «Бостона » Никита Задоров стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:2).

Это был 2-й гол 30-летнего защитника в сезоне и 1-й за 64 игры. В 69 матчах в текущем сезоне на его счету 19 (2+17) очков при полезности «+19».

Сегодня Задоров (21:52, «+2») реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 4 блоками и 2 силовыми приемами.