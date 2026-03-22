Сорокин впервые пропустил 6 шайб в сезоне и был заменен в середине 3-го периода матча с «Монреалем»
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 26 бросков из 32 в матче с «Монреалем» (3:7) и был заменен на 51-й минуте на Давида Риттиха (3 сэйва из 4).
Всего в 44 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Сорокина 25 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
