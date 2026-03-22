Бучневич забил победный гол в матче с «Ванкувером», набрав 1+1 и став 1-й звездой. У него 42 очка в 69 играх

Бучневич забил победный гол в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером » (3:1).

Россиянин забил победный гол на 32-й минуте и был признан первой звездой матча.

Всего в 69 играх сезона на его счету 42 (16+26) очка.

Сегодня за 16:42 (2:02 – в большинстве, 1:14 – в меньшинстве) у Бучневича 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 40% выигранных вбрасываний (2 из 5), полезность – «плюс 1».