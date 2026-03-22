Тарасенко забил «Далласу» в овертайме, став 1-й звездой матча. У него 20+20 в 64 играх
Тарасенко забил «Далласу» в овертайме, став 1-й звездой матча.
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).
Россиянин отличился на 64-й минуте и был признан первой звездой матча.
Тарасенко набрал 40-е (20+20) очко в сезоне, всего он провел 64 игры.
В матче со «Старс» за 17:39 (2:47 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Победный в овере и 20-й в сезоне как вишенка на торте.
Красавчик!