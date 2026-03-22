Тарасенко забил «Далласу» в овертайме, став 1-й звездой матча. У него 20+20 в 64 играх

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).

Россиянин отличился на 64-й минуте и был признан первой звездой матча.

Тарасенко набрал 40-е (20+20) очко в сезоне, всего он провел 64 игры.

В матче со «Старс» за 17:39 (2:47 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Наш слоняра😤Вторая молодость у Владимира, продолжай !!!
Володя в огне, получается нашёл свою команду со времен Сент Луиса
Ну в Оттаве у него было 17+24 и +13 за 57 матчей.
Это как же знатно звёзды лажанулись. Оставить Тарасенко на чистом льду перед воротами - это фактически подписать себе приговор. 20+20 красивые цифры.
Вова тигр, как же долго его списывают , а он делает свое дело!
Что за тигр этот лев?!
Начало сезона вышло скомканным, но чем дальше, тем лучше идет у Владимира.
Победный в овере и 20-й в сезоне как вишенка на торте.
Забил больше, чем в последних 3х сезонах
Красавчик!
За сезон-23/24 две команды не просуммировали, там 23 гола в целом.
Ренессанс Тараса в этом сезоне )
Материалы по теме
Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 39 очков в 62 играх
18 марта, 03:10Видео
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
16 марта, 12:01
Дубль Тарасенко за 23 секунды в матче с «Торонто» – 2-й по скорости в истории «Миннесоты». Рекорд у Пьера-Марка Бушара (0:16)
16 марта, 05:58
