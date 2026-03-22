Черкас о рекорде посещаемости КХЛ: «Хоккей в России ладят, лига развивается, несмотря на то, что мы не играем на международных соревнованиях»

Черкас о рекорде посещаемости КХЛ: хоккея в России ладят, интерес растет.

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас отреагировал на информацию о том, что лига стала самым посещаемым хоккейным чемпионатом Европы.

На матчах FONBET КХЛ в сезоне‑2025/26 присутствовали в среднем 7 853 зрителя. На второй строчке чемпионат Германии – 7 562 человека. Третье место у швейцарской лиги (7 367).

«Из положительного могу отметить посещаемость в КХЛ. Мне радостно, что она растет. Интерес к хоккею растет, несмотря на то, что мы не играем на международных соревнованиях.

Хоккей в России ладят, а Континентальная лига активно развивается», – сказал Черкас.