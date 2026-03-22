Барбашев сделал ассист в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Вегаса» 47 очков в 70 играх сезона
Иван Барбашев отметился голевым пасом в матче против «Нэшвилла».
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативную передачу в гостевом матче против «Нэшвилла» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Теперь на счету 30-летнего россиянина стало 47 (19+28) очков при полезности «плюс 9» в 70 играх текущего сезона.
Сегодня в активе Ивана также: 4 броска в створ, 1 потеря и «минус 1» за 14:59 на льду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
