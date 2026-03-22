Мичков набрал очки в 3-м матче подряд – ассист против «Сан-Хосе». У форварда «Филадельфии» 16+21 в 68 играх сезона
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал голевой пас в матче против «Сан-Хосе» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом, 21-летний россиянин отметился результативными действиями в 3-й игре подряд. Ранее он сделал ассист против «Анахайма» (3:2 ОТ) и 2 передачи в игре с «Лос-Анджелесом» (4:3 Б).
Теперь на счету Мичкова 37 (16+21) очков в 68 матчах нынешней регулярки при полезности «минус 8».
Сегодня Матвей (17:20, 6:25 – в большинстве, нейтральная полезность) 2 раза бросил в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс''
Поддержу Матвея, по-прежнему считаю его самым талантливым в своем поколении. Терпения и удачи ему.
Ну на счет САМЫЙ талантливый конечно не соглашусь, но в любом случае желаю Матвею удачи и адаптации в лучшей лиге мира. Надеюсь, что ето синдром второго года.
Согласен. Талант поколения. Просто попал в лигу не в то время. Так бы был не хуже праймовый Овечкина или Кучерова.
И набрал 100-е очко в лиге...
Мич еще молодой, ждем прогресса!
