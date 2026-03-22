Орлов забил 3-й гол за «Сан-Хосе» в игре с «Филадельфией» и стал 2-й звездой. У защитника 29 очков в 68 матчах сезона
Дмитрий Орлов забросил 3-ю шайбу в составе «Сан-Хосе».
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:4).
34-летнему россиянину ассистировали Вильям Эклунд и Макклин Селебрини. Это третий гол Дмитрия за клуб.
Защитник был признан второй звездой встречи. Первой звездой признали защитника «Филадельфии» Трэвиса Сэнхейма, третьей – вратаря Даниэль Владарж
Теперь на счету Орлова 29 (3+26) очков в 68 матчах текущего регулярного сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
я недавно видел видео как тренер и хозяева сан хосе разговаривают с орловым , это разговор на большом уважении с просьбами играть как тренер ,большая ответственность на орёлике ,забыть о статистике и показывать как быть полезным в игре круто очень даже коуто
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем