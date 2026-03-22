Драйзайтль планирует вернуться к плей-офф: «Надеюсь, «Эдмонтон» пройдет далеко и я помогу команде. Восстановление займет несколько недель»

Драйзайтль планирует восстановиться от травмы и помочь «Эдмонтону» в плей-офф.

Нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль заявил, что рассчитывает восстановиться от травмы к началу розыгрыша Кубка Стэнли.

30-летний форвард не играет с 16 марта. Он получил повреждение нижней части тела в матче с «Нэшвиллом» (3:1) и выбыл до конца регулярного чемпионата.

В субботу Драйзайтль посетил матч «Баварии» против «Униона» (4:0) в 27-м туре Бундеслиги в Мюнхене.

«Надеюсь, да. Такой у меня план, именно поэтому я сейчас здесь. Восстановление точно займет несколько недель – это факт.

Надеюсь, мы сыграем достаточно долго, чтобы я еще смог помочь команде. Я пробуду в Мюнхене до вторника, затем вернусь домой», – заявил Леон Драйзайтль в интервью Sky Sport.