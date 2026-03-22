Воробьев о Миллере из «Ак Барса»: «Полунападающий, полузащитник. У него на 100 бросков больше, чем у форвардов в команде. Это тенденция современного хоккея»

Воробьев о Миллере из «Ак Барса»: полунападающий, полузащитник.

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев на примере защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера порассуждал о тенденциях современного хоккея.

«В пятерке самых бросающих игроков сезона сразу три защитника – Митчелл Миллер из «Ак Барса », Либор Шулак из «Адмирала » и Шарипзянов . При этом у Миллера почти на 100 бросков больше, чем у любого нападающего казанской команды. Сравнил с сезоном-2015/16 – тогда ни одного защитника не было даже в десятке лучших.

Это пища для серьезного анализа, но думаю, что причина в следующем. Команды садятся в низкий квадрат, блокируют много бросков и прежде всего защищаются против нападающих. В такой ситуации тренеры чаще подключают защитников к позиционным атакам, просят их агрессивнее играть при переходе из обороны в атаку. Это тенденция современного хоккея, когда при перехвате шайбы игра разворачивается в другую сторону, и защитник должен помогать нападающим, должен обогнать своего оппонента, которого только что опекал.

Миллер это как раз современный защитник. Как я понимаю, в начале ему не разрешали бегать в атаку, а потом они с Анваром Гатиятуллиным договорились. Сейчас Митч делает то, что умеет лучше всех. Он быстро переходит из обороны в атаку, лицом вперед кается лучше многих нападающих, а это очень важный момент. На синей линии у него прекрасное движение, выбор позиции, выбор броска. Такой полунападающий, полузащитник. В современном хоккее такие люди могут многое менять», – сообщил Воробьев в своем блоге на Спортсе’‘ .

