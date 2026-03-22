Панарин забросил 5-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в игре с «Баффало». У Артемия 16 очков в 13 матчах за «Кингс»
Артемий Панарин забил 5-й гол в составе «Лос-Анджелеса».
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:4).
Теперь на счету россиянина 16 (5+11) очков в 13 играх за «Кингс» после перехода из «Рейнджерс».
Ранее за клуб из «Нью-Йорка» Панарин набрал 57 (19+38) баллов в 52 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может и затащит их в плей-офф
тема делает все, чтобы остаться в ла больше чем на 2 года.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Уже не 72🧐
А почему он номер сменил? Начинал же в ЛА со своим привычным 72.
Пэрри ушел и освободил номер
Хм, я думал, Хлебушек привык к номеру, с которым еще в Чикаго дебютировал и провел всю карьеру в НХЛ. А он, оказывается, все это время ждал, пока номер посолиднее освободится )
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем