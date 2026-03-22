Панарин забросил 5-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в игре с «Баффало». У Артемия 16 очков в 13 матчах за «Кингс»

Артемий Панарин забил 5-й гол в составе «Лос-Анджелеса».

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (1:4 ).

Теперь на счету россиянина 16 (5+11) очков в 13 играх за «Кингс» после перехода из «Рейнджерс ».

Ранее за клуб из «Нью-Йорка» Панарин набрал 57 (19+38) баллов в 52 играх.