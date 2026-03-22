Стэмкос забил 238-й гол в большинстве и вышел на 7-е место, обойдя Шенахана. У Эспозито 246 таких шайб, у Робитайла – 247, у Овечкина – 330
Стивен Стэмкос забросил 238-ю шайбу в большинстве за карьеру.
Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:1) и был признан первой звездой.
Это 238-й гол 36-летнего канадского форварда в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обойдя Брендана Шенахана.
У занимающего 6-ю строчку Фила Эспозито 246 шайб в большинстве, у Люка Робитайла – 247. Лидирует по этому показателю Александр Овечкин, на счету которого 330 голов в большинстве.
Стэмкос в текущем регулярном чемпионате набрал 55 (33+22) очка в 69 матчах при полезности «минус 21».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт рекордов НХЛ
На первом Овечкин с 330 шайбами.
7 февраля Стемкос исполнится 36 лет. Он на 4 года и 5 месяцев моложе Овечкина. Чтобы догнать Александра Стивену нужно забивать по 20 шайб в большинстве за сезон. Это конечно маловероятно, но пожалуй Стэмкоса наиболее реальный кондидат на этот рекорд Овечкина. Кондидатов на другие многочисленные рекорды Александра просто отсутствуют.
На 2-м месте по голам в большинстве идёт Дейв Андрейчук с 274-мя шайбами. Его Стэмкоса вполне может обойти.
Также Стивен скорее всего обойдёт Кросби по общему количеству шайб в карьере, 610 против 652-х. Стемкос на 2.5 года моложе.
Вывод такой, Стемкос 2-й снайпер, среди действующих хоккеистов, после Овечкина.