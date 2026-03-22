Стэмкос забил 238-й гол в большинстве и вышел на 7-е место, обойдя Шенахана. У Эспозито 246 таких шайб, у Робитайла – 247, у Овечкина – 330

Стивен Стэмкос забросил 238-ю шайбу в большинстве за карьеру.

Нападающий «Нэшвилла » Стивен Стэмкос сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (4:1) и был признан первой звездой.

Это 238-й гол 36-летнего канадского форварда в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обойдя Брендана Шенахана.

У занимающего 6-ю строчку Фила Эспозито 246 шайб в большинстве, у Люка Робитайла – 247. Лидирует по этому показателю Александр Овечкин , на счету которого 330 голов в большинстве.

Стэмкос в текущем регулярном чемпионате набрал 55 (33+22) очка в 69 матчах при полезности «минус 21».