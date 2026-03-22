  • Стэмкос забил 238-й гол в большинстве и вышел на 7-е место, обойдя Шенахана. У Эспозито 246 таких шайб, у Робитайла – 247, у Овечкина – 330
Стивен Стэмкос забросил 238-ю шайбу в большинстве за карьеру.

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:1) и был признан первой звездой.

Это 238-й гол 36-летнего канадского форварда в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обойдя Брендана Шенахана. 

У занимающего 6-ю строчку Фила Эспозито 246 шайб в большинстве, у Люка Робитайла – 247. Лидирует по этому показателю Александр Овечкин, на счету которого 330 голов в большинстве. 

Стэмкос в текущем регулярном чемпионате набрал 55 (33+22) очка в 69 матчах при полезности «минус 21». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт рекордов НХЛ
Стивен Стемкос обошёл Марио Лемье по шайба в большинстве за всю историю(237), 8 место.

На первом Овечкин с 330 шайбами.

7 февраля Стемкос исполнится 36 лет. Он на 4 года и 5 месяцев моложе Овечкина. Чтобы догнать Александра Стивену нужно забивать по 20 шайб в большинстве за сезон. Это конечно маловероятно, но пожалуй Стэмкоса наиболее реальный кондидат на этот рекорд Овечкина. Кондидатов на другие многочисленные рекорды Александра просто отсутствуют.

На 2-м месте по голам в большинстве идёт Дейв Андрейчук с 274-мя шайбами. Его Стэмкоса вполне может обойти.

Также Стивен скорее всего обойдёт Кросби по общему количеству шайб в карьере, 610 против 652-х. Стемкос на 2.5 года моложе.

Вывод такой, Стемкос 2-й снайпер, среди действующих хоккеистов, после Овечкина.
Так Кросби тоже играет, возможно ещё будет 2-3 года пылить, так что неизвестно, смотря во сколько Стэмкос решит карьеру заканчивать
Очевидно, что все шансы стать вторым по голам после Овечкина из современников Стэмкос давно упустил.
Материалы по теме
Овечкин – 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин – 5-й, Так – 1-й, Карлсон – 4-й, Труба – 7-й, Манта – 9-й (Sportsnet)
19 марта, 10:30
Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)
12 марта, 21:24
Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ
7 февраля, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
21 минуту назад
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
21 минуту назад
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
27 минут назад
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
58 минут назад
Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
сегодня, 09:12
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»
сегодня, 07:30Видео
Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
сегодня, 06:40
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
сегодня, 05:30
Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ
сегодня, 05:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
7 минут назад
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
47 минут назад
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. Чтобы повторить рекорд по голам, форварду «Питтсбурга» нужно забить еще 1 раз
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
сегодня, 03:50
Рекомендуем