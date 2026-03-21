Форвард СКА Поляков о серии с ЦСКА: «Легендарное противостояние, будет интересно! Шансы есть всегда. Зачем выходить на лед, если не ради победы?»

Форвард СКА Поляков о серии с ЦСКА: легендарное противостояние.

Нападающий СКА Матвей Поляков назвал легендарным противостояние с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Команды проведут первую встречу 23 марта в Москве.

– По ходу матча следили ли за тем, что происходит в параллельных матчах? Узнавали, на кого выходите в первом раунде?

– Да, на ЦСКА попадаем.

– И как?

– Легендарно! Просто легендарное противостояние! Еще и в моем дебютном сезоне выйти на такую легендарную серию. Будет интересно!

– Может, какого-то другого соперника хотели?

– Нет, в плей-офф соперника не выбираю.

– Как в целом оцените регулярный чемпионат для СКА? Он был таким неровным.

– Это спорт. Когда-то мы выигрываем, когда-то проигрываем – но учимся на поражениях. Тут ничего особенного нет. Это спорт, надо просто идти дальше. Каждый день становиться лучше на 1%.

– А как свою личную игру оцените? Всем ли довольны? Или есть что улучшить в плей-офф?

– Оставлю без подробных комментариев. Вроде все нормально.

– Итоговое пятое место в регулярке как оцените? После седьмого места в прошлом сезоне.

– Я считаю, это хороший результат. Это очень хороший результат, думаю, что тренеры тоже довольны.

– Как оцените шансы СКА в серии с ЦСКА? Вы видите по форме своей команды, что она может зайти далеко в плей-офф?

– Конечно, зачем нам выходить на лед, если мы играем не ради победы? Какой смысл? Конечно, есть шансы. Всегда есть шансы, – сказал Поляков.