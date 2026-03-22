Шакил О′Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 голов в регулярках НХЛ. Жена Александра выложила фото со сравнением размеров обуви и написала: «Спасибо, легенда»

Шакил О′Нил подарил Александру Овечкину кроссовки.

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О′Нил подарил капитану «Вашингтона » Александру Овечкину кроссовки в честь снайперских достижений в НХЛ .

Судя по надписи, подарок сделан в честь достижения форвардом отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах лиги.

На данный момент на счету 40-летнего россиянина 922 гола в регулярках, он является рекордсменом по этому показателю. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ и занимает по этому показателю 2-е место, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

«Небольшой» подарок от легенды Шакила О′Нила. Спасибо.

P.S. На последнем фото нога Саши (45) 😅», – написала Анастасия Овечкина .

