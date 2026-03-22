  • Шакил О′Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 голов в регулярках НХЛ. Жена Александра выложила фото со сравнением размеров обуви и написала: «Спасибо, легенда»
Шакил О′Нил подарил Александру Овечкину кроссовки.

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О′Нил подарил капитану «Вашингтона» Александру Овечкину кроссовки в честь снайперских достижений в НХЛ

Судя по надписи, подарок сделан в честь достижения форвардом отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах лиги.

На данный момент на счету 40-летнего россиянина 922 гола в регулярках, он является рекордсменом по этому показателю. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ и занимает по этому показателю 2-е место, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

«Небольшой» подарок от легенды Шакила О′Нила. Спасибо.

P.S. На последнем фото нога Саши (45) 😅», – написала Анастасия Овечкина

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Анастасии Овечкиной
logoАлександр Овечкин
logoАнастасия Овечкина (Шубская)
logoШакил О′Нил
С первой фотки взоржал. Не о кроссовках большого черного мужика она подумала))
С первой фотки взоржал. Не о кроссовках большого черного мужика она подумала))
как и ты... поздравляю.
С первой фотки взоржал. Не о кроссовках большого черного мужика она подумала))
Мы не знаем точно о чем думала она, но точно знаем, что ты думал не о кроссовках ;)
Зачем ему водные лыжи...
Телефон встроен в кроcсовки?
Как то давно, в середине девяностых, кросовки в оригинале его в магазине стояли.. Внушительный размер, вроде 54.
Овечкин возревновал и сразу забил)
В первом номер "СЭ-ЖУРНАЛА" была фотка руки Шака в натуральную величину-на весь разворот, А3 формат считай буквально сантиметра до края не хватало.
Офигеть, конечно)
