  • У Кросби 1+2 и победный буллит в 2 матчах после травмы на Олимпиаде. Сидни – лучший бомбардир и снайпер «Питтсбурга» в этом сезоне
Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в 2 матчах после травмы на Олимпиаде-2026.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:4 Б). 

Кроме того, 38-летний канадец записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии. 

Теперь на счету Кросби 62 (28+34) очка в 58 матчах текущего сезона при нейтральной полезности. 

Сидни на данный момент является лучшим бомбардиром и снайпером «Питтсбурга» в этой регулярке. 

Сегодня Кросби провел второй матч после травмы, которую получил на олимпийском турнире в Милане. Канадец не играл с 18 февраля. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Мегатоповая стата в этом возрасте, особенно по шайбам. В возрасте 38 лет только 4 хоккеиста выбивали по 30+ шайб за сезон, у Кросби уже 28 за всего 58 игр. Если бы не травма вполне мог бы зайти на 40 шайб. Рекорд, причём уверенный, здесь у Бретта Халла, 37 шайб
Ответ Рамиль Кизимов
Мегатоповая стата в этом возрасте, особенно по шайбам. В возрасте 38 лет только 4 хоккеиста выбивали по 30+ шайб за сезон, у Кросби уже 28 за всего 58 игр. Если бы не травма вполне мог бы зайти на 40 шайб. Рекорд, причём уверенный, здесь у Бретта Халла, 37 шайб
Кросби последние 3-4 года больше забивает, вроде не давно все толдычили что до рекорда Лемье он вря дли дойдет по шайбам, ему оставалось забить всего 100-150 шайб, это нереально,возраст все дела, а он уже близок к нему, осталось всего 37 шайб. В этом году шел в топ 5 снайперов, и даже в топ 3 заходил.
Если Питты залезут в плэйофф тренера надо номинировать на Джек Адамаса.
3 года команда без плэйофф и в очковом плане стагнировала последние 3 сезона.
Величайший Сид!
Настоящий Король этой лиги
Пока есть уверенность что он сыграет в Альпах’30
Материалы по теме
Кросби вернется в состав «Питтсбурга» в матче против «Каролины». Он не играет с 18 февраля из-за травмы
18 марта, 17:11
У Кросби растяжение связки колена второй степени, сказал Марнер. Капитан сборной Канады травмировался в 1/4 финала Олимпиады
14 марта, 11:12
