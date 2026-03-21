У Кросби 1+2 и победный буллит в 2 матчах после травмы на Олимпиаде. Сидни – лучший бомбардир и снайпер «Питтсбурга» в этом сезоне

Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в 2 матчах после травмы на Олимпиаде-2026.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (5:4 Б).

Кроме того, 38-летний канадец записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии.

Теперь на счету Кросби 62 (28+34) очка в 58 матчах текущего сезона при нейтральной полезности.

Сидни на данный момент является лучшим бомбардиром и снайпером «Питтсбурга » в этой регулярке.

Сегодня Кросби провел второй матч после травмы, которую получил на олимпийском турнире в Милане. Канадец не играл с 18 февраля.