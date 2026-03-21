У Кросби 1+2 и победный буллит в 2 матчах после травмы на Олимпиаде. Сидни – лучший бомбардир и снайпер «Питтсбурга» в этом сезоне
Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в 2 матчах после травмы на Олимпиаде-2026.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:4 Б).
Кроме того, 38-летний канадец записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии.
Теперь на счету Кросби 62 (28+34) очка в 58 матчах текущего сезона при нейтральной полезности.
Сидни на данный момент является лучшим бомбардиром и снайпером «Питтсбурга» в этой регулярке.
Сегодня Кросби провел второй матч после травмы, которую получил на олимпийском турнире в Милане. Канадец не играл с 18 февраля.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
3 года команда без плэйофф и в очковом плане стагнировала последние 3 сезона.
Пока есть уверенность что он сыграет в Альпах’30