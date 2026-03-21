  Щитов согласен, что Разин – лицо КХЛ: «Крутой тренер, привлекает много внимания, не боится соцсетей. Остальные не на слуху, Ларионов в тени в этом сезоне»
Никита Щитов: согласен, что Андрей Разин – это лицо КХЛ.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что главного тренера «Металлурга» Андрея Разина можно назвать лицом лиги.  

«Я согласен с тем, что Разин – это лицо лиги. Крутой тренер, который привлекает много внимания к себе и которого много цитируют. В свободное время он ведет блог и рассказывает о детском хоккее. Он открытый человек, который не боится соцсетей. Остальные тренеры не так на слуху, и Игорь Ларионов в этом сезоне больше в тени.

Из игроков можно отметить Александра Радулова, он олицетворение нашей школы хоккея. И в своем возрасте он здорово играет и показывает большой пример молодым хоккеистам. Он всегда горит игрой и притягивает к себе внимание. Если Радулов на площадке, ты смотришь именно на него», – сказал Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
