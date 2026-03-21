Козырев о стартовом вратаре «Северстали» в плей-офф: кто сыграет – узнаете позже.

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о составе команды перед серией плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ против «Торпедо».

– В плей‑офф у нас хороший соперник, «Торпедо » – сильная команда. Будем стараться порадовать болельщиков.

– Что скажете о матчах с «Торпедо» в регулярном чемпионате?

– Начинается плей‑офф, а это уже другой турнир. Игры, которые были, значения не имеют – все начинается с чистого листа. Безусловно, мы учитываем, как играет команда.

– Какая ситуация с травмированными? Руслан Абросимов будет играть?

– У нас все живы‑здоровы.

– Определились со стартовым вратарем?

– У нас есть вратари, а кто будет играть – узнаете позже.

– Согласны с тем, что у команды слишком короткая скамейка?

– На данный момент все здоровы, мы готовы играть. Ребята готовы показать лучшую игру.

– Достаточно двух‑трех дней паузы, чтобы перестроиться к плей‑офф?

– Думаю, достаточно, – сказал Козырев .