  Козырев о «Северстали» перед серией с «Торпедо»: «У нас есть вратари, а кто будет играть – узнаете позже. Все начинается с чистого листа»
Козырев о «Северстали» перед серией с «Торпедо»: «У нас есть вратари, а кто будет играть – узнаете позже. Все начинается с чистого листа»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о составе команды перед серией плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ против «Торпедо».

– В плей‑офф у нас хороший соперник, «Торпедо» – сильная команда. Будем стараться порадовать болельщиков.

– Что скажете о матчах с «Торпедо» в регулярном чемпионате?

– Начинается плей‑офф, а это уже другой турнир. Игры, которые были, значения не имеют – все начинается с чистого листа. Безусловно, мы учитываем, как играет команда.

– Какая ситуация с травмированными? Руслан Абросимов будет играть?

– У нас все живы‑здоровы.

– Определились со стартовым вратарем?

– У нас есть вратари, а кто будет играть – узнаете позже.

– Согласны с тем, что у команды слишком короткая скамейка?

– На данный момент все здоровы, мы готовы играть. Ребята готовы показать лучшую игру.

– Достаточно двух‑трех дней паузы, чтобы перестроиться к плей‑офф?

– Думаю, достаточно, – сказал Козырев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Секрет Полишинеля.
Думаю, матчи будут такими же как регулярке - Сева все бросает в чужую зону, в надежде что при обрезах Самойлов опять потащит. Если Торпедо не выставит среднюю зону и примет эту модель - шансов у них нет.
