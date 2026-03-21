  • Овечкин об НХЛ: «У «Вашингтона» больше очков, чем у «Анахайма», «Вегаса» и «Лос-Анджелеса», но мы не попадаем в плей-офф. В лиге задумались, как такое может быть»
Овечкин высказался о системе распределения мест в плей-офф НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о системе распределения мест в плей-офф среди команд разных дивизионов. 

Андрей Аршавин: Еще последнее, наверное, о хоккее. То, что для меня немного необычно было по выходу в плей-офф, как определяются 8 команд. Мне кажется, это нечестно.

Александр Овечкин: У нас East, а там West. На West у них очков меньше, чем у нас. Я думаю, что сейчас очень многие генеральные менеджеры и лига задумались насчет того, как такое может быть, что команда, которая имеет больше очков, не попадает в плей-офф, чем команда, которая в другой конференции.

Андрей Аршавин: В конференции они все равно по конференциям, у них все равно 8-8.

Александр Овечкин: Возьми, допустим, «Анахайм», «Вегас» и «Лос-Анджелес». У нас больше очков, чем у них. Но мы не попадаем в плей-офф. Они сейчас борются за место в плей-офф.

Никита Филатов: Видишь, как интересно. Это Саша касаемо выхода в плей-офф. А тот же Капризов, например, нам говорит: «Офигеть, у нас дивизион, у них дивизион, первые три команды выше там гораздо, чем те остальные». То есть четвертая команда их дивизиона выше, чем первая той.

Андрей Аршавин: По очкам. Но не может выйти, потому что ограниченное количество в дивизионе.

Никита Филатов: И у Капризова первый и второй раунд против двух сильнейших команд.

Александр Овечкин: Слушай, раньше возьми, когда у меня был восьмой или девятый, я не помню уже, сезон, когда мы играли. У нас первый играет с восьмым, второй с седьмым.

Андрей Аршавин: Это прикольно, нет? Это правильнее.

Александр Овечкин: Это правильнее. А сейчас уайлд-кард придумали. Для меня [лучше] сделать обычно: первое – восьмое и так далее.

Никита Филатов: По классике.

Александр Овечкин: Конечно. Что придумывать?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал FONBET
Ага. Прям щас вот задумались, раньше даже не видели, что такое возможно)
Просто в этом сезоне Тихоокеанский дивизион настолько убогий, что его лидеры на уровне пятой - шестой команд из восточных дивизионов( по-сути с такими очками Анахайм даже в десятку на востоке не попадает) . Но тут ничего не поделаешь. Эта система завязана на специфическом календаре и никто её менять не будет.
у Анахайма больше на 2 очка при игре в запасе. простите.
Ответ Б.И.С.
у Анахайма больше на 2 очка при игре в запасе. простите.
но так и говорили не сегодня. но прощён)))
Ответ Б.И.С.
у Анахайма больше на 2 очка при игре в запасе. простите.
Анахайм заменить на Эдмонтон и все в этой фразе будет верным
