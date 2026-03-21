Овечкин об НХЛ: «У «Вашингтона» больше очков, чем у «Анахайма», «Вегаса» и «Лос-Анджелеса», но мы не попадаем в плей-офф. В лиге задумались, как такое может быть»

Овечкин высказался о системе распределения мест в плей-офф НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о системе распределения мест в плей-офф среди команд разных дивизионов.

Андрей Аршавин : Еще последнее, наверное, о хоккее. То, что для меня немного необычно было по выходу в плей-офф, как определяются 8 команд. Мне кажется, это нечестно.

Александр Овечкин : У нас East, а там West. На West у них очков меньше, чем у нас. Я думаю, что сейчас очень многие генеральные менеджеры и лига задумались насчет того, как такое может быть, что команда, которая имеет больше очков, не попадает в плей-офф, чем команда, которая в другой конференции.

Андрей Аршавин : В конференции они все равно по конференциям, у них все равно 8-8.

Александр Овечкин : Возьми, допустим, «Анахайм », «Вегас » и «Лос-Анджелес ». У нас больше очков, чем у них. Но мы не попадаем в плей-офф. Они сейчас борются за место в плей-офф.

Никита Филатов : Видишь, как интересно. Это Саша касаемо выхода в плей-офф. А тот же Капризов , например, нам говорит: «Офигеть, у нас дивизион, у них дивизион, первые три команды выше там гораздо, чем те остальные». То есть четвертая команда их дивизиона выше, чем первая той.

Андрей Аршавин : По очкам. Но не может выйти, потому что ограниченное количество в дивизионе.

Никита Филатов : И у Капризова первый и второй раунд против двух сильнейших команд.

Александр Овечкин : Слушай, раньше возьми, когда у меня был восьмой или девятый, я не помню уже, сезон, когда мы играли. У нас первый играет с восьмым, второй с седьмым.

Андрей Аршавин : Это прикольно, нет? Это правильнее.

Александр Овечкин : Это правильнее. А сейчас уайлд-кард придумали. Для меня [лучше] сделать обычно: первое – восьмое и так далее.

Никита Филатов : По классике.

Александр Овечкин : Конечно. Что придумывать?