Доми о том, что Мэттьюс пропустит 3 месяца из-за травмы: «Он вернется еще сильнее. Хотя в это трудно поверить – он уже невероятно хорош»

Макс Доми о травме Остона Мэттьюса: он станет еще сильнее.

Нападающий «Торонто » Макс Доми высказался о травме капитана команды Остона Мэттьюса . Ранее стало известно, что форвард перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель .

«Я не знаю, что у него в голове, но мы все, профессиональные спортсмены, через это проходили. Травмы случаются, это часть игры. Его ждут трудные времена, это точно, но будут и хорошие дни.

Он невероятно силен ментально, так что найдет способ вернуться еще сильнее, чем был, хотя в это трудно поверить. Он уже настолько хорош, что мне интересно посмотреть, каким он станет. Лето для него будет продуктивным», – заявил Макс Доми .