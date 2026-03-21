  • Доми о том, что Мэттьюс пропустит 3 месяца из-за травмы: «Он вернется еще сильнее. Хотя в это трудно поверить – он уже невероятно хорош»
Доми о том, что Мэттьюс пропустит 3 месяца из-за травмы: «Он вернется еще сильнее. Хотя в это трудно поверить – он уже невероятно хорош»

Макс Доми о травме Остона Мэттьюса: он станет еще сильнее.

Нападающий «Торонто» Макс Доми высказался о травме капитана команды Остона Мэттьюса. Ранее стало известно, что форвард перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель.

«Я не знаю, что у него в голове, но мы все, профессиональные спортсмены, через это проходили. Травмы случаются, это часть игры. Его ждут трудные времена, это точно, но будут и хорошие дни.

Он невероятно силен ментально, так что найдет способ вернуться еще сильнее, чем был, хотя в это трудно поверить. Он уже настолько хорош, что мне интересно посмотреть, каким он станет. Лето для него будет продуктивным», – заявил Макс Доми.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Мэттьюс пропустит 3 месяца после операции на колене. Защитник «Анахайма» Гудас травмировал капитана «Торонто»
20 марта, 01:55
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
18 марта, 07:30
Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»
17 марта, 16:39
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
43 минуты назад
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
50 минут назад
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
