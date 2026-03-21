Доми о том, что Мэттьюс пропустит 3 месяца из-за травмы: «Он вернется еще сильнее. Хотя в это трудно поверить – он уже невероятно хорош»
Макс Доми о травме Остона Мэттьюса: он станет еще сильнее.
Нападающий «Торонто» Макс Доми высказался о травме капитана команды Остона Мэттьюса. Ранее стало известно, что форвард перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель.
«Я не знаю, что у него в голове, но мы все, профессиональные спортсмены, через это проходили. Травмы случаются, это часть игры. Его ждут трудные времена, это точно, но будут и хорошие дни.
Он невероятно силен ментально, так что найдет способ вернуться еще сильнее, чем был, хотя в это трудно поверить. Он уже настолько хорош, что мне интересно посмотреть, каким он станет. Лето для него будет продуктивным», – заявил Макс Доми.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
