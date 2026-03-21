  • Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1398 очков). До идущего 22-м Хаверчака 11 баллов
Евгений Малкин вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2, второй период). 

Он ассистировал Егору Чинахову, который открыл счет в игре. 

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очков в 49 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1398 (529+869) баллов в 1262 встречах. 

Малкин догнал Ярри Курри (1398 очков в 1251 игре) и разделил с финном 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 

22-е место занимает Дэйл Хаверчак, в активе которого 1409 очков в 1188 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Лучшие бомбардиры регулярных сезонов НХЛ среди европейцев
1.Ягр - 1921
2.Овечкин - 1675
3.Селянне - 1457
4-5. Курри - 1398
Малкин - 1398
Как по мне, Малкин потенциально был не слабее Ягра. Травмы плюс видимо не такой амбициозный. Мог бы выбить много более. Но ЧМ-2012 навсегда в памяти.
Ответ Demetrio-77
Кстати, средняя результативность у Ягра и Малкина одинаковая - 1,11 очка за игру.
Ответ Demetrio-77
Ну а если бы Ягр не отъезжал лет на пять в кхл, то вообще шансов бы не было
Джино ту Чино!
Егор классно обыграл
