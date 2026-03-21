Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1398 очков). До идущего 22-м Хаверчака 11 баллов

Евгений Малкин вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (3:2 , второй период).

Он ассистировал Егору Чинахову , который открыл счет в игре.

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очков в 49 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1398 (529+869) баллов в 1262 встречах.

Малкин догнал Ярри Курри (1398 очков в 1251 игре) и разделил с финном 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

22-е место занимает Дэйл Хаверчак, в активе которого 1409 очков в 1188 матчах.