Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1398 очков). До идущего 22-м Хаверчака 11 баллов
Евгений Малкин вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2, второй период).
Он ассистировал Егору Чинахову, который открыл счет в игре.
На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очков в 49 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1398 (529+869) баллов в 1262 встречах.
Малкин догнал Ярри Курри (1398 очков в 1251 игре) и разделил с финном 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
22-е место занимает Дэйл Хаверчак, в активе которого 1409 очков в 1188 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс''
1.Ягр - 1921
2.Овечкин - 1675
3.Селянне - 1457
4-5. Курри - 1398
Малкин - 1398
