Никитин о ЦСКА в плей-офф: «У парней должна быть гармония в голове и в сердце. Они должны получать удовольствие от игры и сражаться. Без этого не будет результата»

Никитин о ЦСКА перед плей-офф: у парней должна быть гармония в голове и в сердце.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, к чему нужно стремиться хоккеистам московского клуба при игре в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ.

– На сколько процентов команда играет так, как вы хотели бы?

– Хоккей – такая игра: команда может действовать так, как ты хочешь, но при этом проигрывать, а иногда играть сама по себе и выигрывать. Самое важное – суметь совместить приятное с полезным.

У парней должна быть гармония в голове и в сердце: они должны получать удовольствие от игры, но при этом сражаться, потому что без полной самоотдачи любимому делу невозможно добиться результата, – сказал Никитин.