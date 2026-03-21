  • Леонид Вайсфельд: «Металлург» стал лучшим в регулярке, но фаворит Кубка Гагарина – «Авангард». Его игра приспособлена для плей-офф»
Леонид Вайсфельд: «Металлург» стал лучшим в регулярке, но фаворит Кубка Гагарина – «Авангард». Его игра приспособлена для плей-офф»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах команд на победу в розыгрыше Кубка Гагарина, назвав фаворитом «Авангард». 

«Лучшей командой регулярного чемпионата, безусловно, стал магнитогорский «Металлург» – он выиграл с большим отрывом, тут даже особых вариантов нет. Если говорить о разочарованиях, то есть команды, которые каждый год ждут, а они проваливаются. Например, от «драконов» постоянно чего-то ждут, а результата нет.

Что касается пар плей-офф, я смотрю в первую очередь индивидуальные качества игроков, так что мне без разницы, какие у тренеров тактические идеи. Я не считаю «Металлург» главным фаворитом Кубка Гагарина. Он был лучшим в регулярке, а вот в кубковой стадии, по моему мнению, фаворит – «Авангард», потому что его игра более приспособлена для плей-офф», – сказал Вайсфельд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Правельно сказал!!!
правЕльно?)) 🤨
Привално
Драконы это пожалуй главное недоразумение в истории всего нашего хоккея
Будет кого материть, если сглазит.
Сразу понятно что специалист в хоккея да все правильно Авангард и станет чемпионом.
100% только Авангард
Леня удивляет, что случилось?
Ну ….. респект 👍
