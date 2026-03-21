Крикунов о серии ЦСКА – СКА: «Фаворита не вижу. Петербуржцы всегда много забивают. Москвичи хороши в обороне, это особенность хоккея Никитина»

Крикунов о серии ЦСКА со СКА в плей-офф КХЛ: фаворита не вижу.

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о противостоянии ЦСКА и СКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Команды проведут первую встречу серии 23 марта в Москве.

«Все места и итоги закономерны. В этом году немного провалился «Спартак », но там Жамнов некоторое время болел. «Северсталь» каждый год прогрессирует, поэтому поднялась вверх. Но это ни о чем не говорит, потому что в плей-офф совсем другой хоккей и другие матчи. Сложно сказать, кто победит в Кубке Гагарина. Вроде с фаворитами все понятно, но команды могут преподнести сюрприз. Будет очень интересно!

Более-менее все понятно в паре «Металлурга » и «Сибири », хотя у новосибирского клуба много опытных хоккеистов. Не думаю, что для магнитогорской команды будет совсем легкая прогулка. Мне нравится пара ЦСКА – СКА. СКА всегда много забивает, а москвичи хорошо играют в обороне. В этом отличительная особенность [хоккея] Игоря Никитина. Но я не вижу фаворита в этой паре», – сказал Крикунов.