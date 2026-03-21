  • Крикунов о серии ЦСКА – СКА: «Фаворита не вижу. Петербуржцы всегда много забивают. Москвичи хороши в обороне, это особенность хоккея Никитина»
2

Крикунов о серии ЦСКА – СКА: «Фаворита не вижу. Петербуржцы всегда много забивают. Москвичи хороши в обороне, это особенность хоккея Никитина»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о противостоянии ЦСКА и СКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Команды проведут первую встречу серии 23 марта в Москве.

«Все места и итоги закономерны. В этом году немного провалился «Спартак», но там Жамнов некоторое время болел. «Северсталь» каждый год прогрессирует, поэтому поднялась вверх. Но это ни о чем не говорит, потому что в плей-офф совсем другой хоккей и другие матчи. Сложно сказать, кто победит в Кубке Гагарина. Вроде с фаворитами все понятно, но команды могут преподнести сюрприз. Будет очень интересно!

Более-менее все понятно в паре «Металлурга» и «Сибири», хотя у новосибирского клуба много опытных хоккеистов. Не думаю, что для магнитогорской команды будет совсем легкая прогулка. Мне нравится пара ЦСКА – СКА. СКА всегда много забивает, а москвичи хорошо играют в обороне. В этом отличительная особенность [хоккея] Игоря Никитина. Но я не вижу фаворита в этой паре», – сказал Крикунов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Проблемы «Спартака» не только и не столько в Жамнове. Очень много вопросов к руководству. СКА в лучшем для себя случае сыграет 6 матчей. Дальше пойдет ЦСКА.
ЦСКА пройдет ска 4-1. ну а Магнитка -Сибирь зря он Сибирь списал,она на ходу и может удивить,взять хотя бы последние игры с ЦСКА и Ска ,удивили же.
