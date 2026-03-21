Щитов о лучшем игроке КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», от него постоянно исходит угроза. Разин снова на высоте, помог ему раскрыться сильнее»

Щитов о лучшем игроке КХЛ: Ткачев из «Металлурга», Разин помог ему раскрыться.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, кого считает лучшим хоккеистом в этом регулярном чемпионате.

«По своей манере игры мне больше всего нравится Владимир Ткачев из «Металлурга », и он далеко не первый год набирает много очков. Его передачи всегда доходят до крюка, и от него постоянно исходит угроза. Играет очень здорово.

В межсезонье Ткачева не оставили в «Авангарде » – и он перешел в «Металлург», и под руководством Андрея Разина ему удалось подтвердить свой высокий уровень. Тренер помог ему раскрыться еще сильнее, и с партнерами получилось найти взаимопонимание. Разин знал, как его правильно использовать, и снова оказался на высоте.

Также можно отметить игру Дамира Шарипзянова , который много очков набрал в этом сезоне, а также легионеров из минского «Динамо» – Сэма Анаса и Алекса Лиможа», – заявил Щитов.