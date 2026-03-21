  Щитов о лучшем игроке КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», от него постоянно исходит угроза. Разин снова на высоте, помог ему раскрыться сильнее»
Щитов о лучшем игроке КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», от него постоянно исходит угроза. Разин снова на высоте, помог ему раскрыться сильнее»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, кого считает лучшим хоккеистом в этом регулярном чемпионате. 

«По своей манере игры мне больше всего нравится Владимир Ткачев из «Металлурга», и он далеко не первый год набирает много очков. Его передачи всегда доходят до крюка, и от него постоянно исходит угроза. Играет очень здорово.

В межсезонье Ткачева не оставили в «Авангарде» – и он перешел в «Металлург», и под руководством Андрея Разина ему удалось подтвердить свой высокий уровень. Тренер помог ему раскрыться еще сильнее, и с партнерами получилось найти взаимопонимание. Разин знал, как его правильно использовать, и снова оказался на высоте.

Также можно отметить игру Дамира Шарипзянова, который много очков набрал в этом сезоне, а также легионеров из минского «Динамо» – Сэма Анаса и Алекса Лиможа», – заявил Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
1 комментарий
Шарипзянов набрал немногим меньше Ткачева. Компенсировал его уход.
Морозов о регулярке: «Какой же горячей она получилась! Интрига на Западе держалась до последних минут. КХЛ – синоним высокой конкуренции, непредсказуемости и зрелищности»
20 марта, 20:36
Анас стал лучшим бомбардиром регулярки-2025/26. У форварда минского «Динамо» 89 (32+57) очков в 67 играх
20 марта, 19:32
Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей
19 марта, 10:01
Люзенков о том, что игроки «Металлурга» часто падают: «Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, надо рубиться, судейство отличается от регулярки»
13 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
22 минуты назад
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
35 минут назад
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
48 минут назад
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
сегодня, 14:08
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
сегодня, 13:57
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
сегодня, 13:41
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
сегодня, 13:25
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
сегодня, 13:15
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
сегодня, 13:06
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
23 минуты назад
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
