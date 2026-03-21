Щитов о лучшем игроке КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», от него постоянно исходит угроза. Разин снова на высоте, помог ему раскрыться сильнее»
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, кого считает лучшим хоккеистом в этом регулярном чемпионате.
«По своей манере игры мне больше всего нравится Владимир Ткачев из «Металлурга», и он далеко не первый год набирает много очков. Его передачи всегда доходят до крюка, и от него постоянно исходит угроза. Играет очень здорово.
В межсезонье Ткачева не оставили в «Авангарде» – и он перешел в «Металлург», и под руководством Андрея Разина ему удалось подтвердить свой высокий уровень. Тренер помог ему раскрыться еще сильнее, и с партнерами получилось найти взаимопонимание. Разин знал, как его правильно использовать, и снова оказался на высоте.
Также можно отметить игру Дамира Шарипзянова, который много очков набрал в этом сезоне, а также легионеров из минского «Динамо» – Сэма Анаса и Алекса Лиможа», – заявил Щитов.