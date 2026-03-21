Дишковский после 5:1 СКА с «Шанхаем»: «Все понимают, какая команда в Петербурге главная»

Дишковский о победе СКА над «Шанхаем»: всем ясно, кто главная команда Петербурга.

Нападающий СКА Никита Дишковский после победы над «Шанхаем » (5:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ заявил, что болельщики считают армейский клуб главной командой Санкт-Петербурга.

«Для нас было очень важно победить в заключительном матче регулярного чемпионата при своих болельщиках. Непростой матч, но рад, что мы выиграли. За нас была вся арена. Не могу сказать, что шанхайский клуб стал для нас принципиальным соперником. Для нас это обычный матч. Да, в Петербурге две команды, но всем понятно, какая команда тут главная, учитывая историю.

Сейчас у нас все мысли о плей-офф, регулярный чемпионат уже закончен. Теперь начинается самая важная часть сезона. Надо показать себя с как можно лучшей стороны и выиграть Кубок Гагарина. Это наша единственная цель», – сказал Дишковский.