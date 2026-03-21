Чинахов забил 12-й гол за «Питтсбург» – «Виннипегу» с передачи Малкина. У Егора 24 очка в 31 матче за «Пингвинс»

Егор Чинахов забросил 12-ю шайбу в составе «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов открыл счет на 2-й минуте матча против «Виннипега » (5:4 Б).

25-летний форвард отличился после результативного паса от Евгения Малкина . Это 12-й гол Чинахова в составе «Пингвинс».

Сегодня россиянин также отметился результативной передачей. После обмена в «Питтсбург» из «Коламбуса» на счету Егора 24 (12+12) очка в 31 матче при полезности «+4».