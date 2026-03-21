  • Чинахов забил 12-й гол за «Питтсбург» – «Виннипегу» с передачи Малкина. У Егора 24 очка в 31 матче за «Пингвинс»
15

Чинахов забил 12-й гол за «Питтсбург» – «Виннипегу» с передачи Малкина. У Егора 24 очка в 31 матче за «Пингвинс»

Егор Чинахов забросил 12-ю шайбу в составе «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов открыл счет на 2-й минуте матча против «Виннипега» (5:4 Б). 

25-летний форвард отличился после результативного паса от Евгения Малкина. Это 12-й гол Чинахова в составе «Пингвинс». 

Сегодня россиянин также отметился результативной передачей. После обмена в «Питтсбург» из «Коламбуса» на счету Егора 24 (12+12) очка в 31 матче при полезности «+4». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Отличная химия у него с Джино образовалась👌
Ответ Остап Бендер
Отличная химия у него с Джино образовалась👌
Тащат в плей-офф
Ответ ovi1000
Тащат в плей-офф
Ворона еще к ним выменять
’Geno to Chino! It’s a little Russian magick!"(c)
Прикольную фразу комментатор выдал)
Ответ Игорь Былинин
’Geno to Chino! It’s a little Russian magick!"(c) Прикольную фразу комментатор выдал)
Magic)
Ответ Spit@ma
Magic)
Ну, как смог)
Как же преобразился Чинахов. Уже сейчас, при оставшихся около 10 играх он выдал лучший сезон в карьере.

Но это не главное. До этого, будем честны, он много и не набирал. Так что 30 очков за 60 матчей - не повод кидать чепчики. И тут второе «но». 24 очка за 31 игру в Питтсбурге.

Все, что надо, чтобы Женя задержался там хотя бы еще на сезон. Егор почувствует уверенность и вполне сможет претендовать на 60 очков в сезоне. Бросок у него ой как хорош
Ответ Spit@ma
Как же преобразился Чинахов. Уже сейчас, при оставшихся около 10 играх он выдал лучший сезон в карьере. Но это не главное. До этого, будем честны, он много и не набирал. Так что 30 очков за 60 матчей - не повод кидать чепчики. И тут второе «но». 24 очка за 31 игру в Питтсбурге. Все, что надо, чтобы Женя задержался там хотя бы еще на сезон. Егор почувствует уверенность и вполне сможет претендовать на 60 очков в сезоне. Бросок у него ой как хорош
Дык у него никогда и не было центра калибра Малкина )). Сейчас бы еще Воронкова, который так же в Коламбусе в собачьей будке, в пару к Кросби, и ваще ништяк был бы ))
Сегодня в составе Питтсбурга был одним из лучших. Имел ещё шансы забить.
Привет Коламбусу, знатно умеющему обесценивать игроков
Ответ Маша Шукшина
Привет Коламбусу, знатно умеющему обесценивать игроков
В Коламбусе сейчас есть кому играть,возможно Пингвинам стоит присмотреться к Дмитрию Воронкову глядишь заиграет..
Мощно забил, в стиле Малкина. В последних матчах выглядит сильно и самодостаточно
