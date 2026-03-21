Чинахов забил 12-й гол за «Питтсбург» – «Виннипегу» с передачи Малкина. У Егора 24 очка в 31 матче за «Пингвинс»
Егор Чинахов забросил 12-ю шайбу в составе «Питтсбурга».
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов открыл счет на 2-й минуте матча против «Виннипега» (5:4 Б).
25-летний форвард отличился после результативного паса от Евгения Малкина. Это 12-й гол Чинахова в составе «Пингвинс».
Сегодня россиянин также отметился результативной передачей. После обмена в «Питтсбург» из «Коламбуса» на счету Егора 24 (12+12) очка в 31 матче при полезности «+4».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Прикольную фразу комментатор выдал)
Но это не главное. До этого, будем честны, он много и не набирал. Так что 30 очков за 60 матчей - не повод кидать чепчики. И тут второе «но». 24 очка за 31 игру в Питтсбурге.
Все, что надо, чтобы Женя задержался там хотя бы еще на сезон. Егор почувствует уверенность и вполне сможет претендовать на 60 очков в сезоне. Бросок у него ой как хорош