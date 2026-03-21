  • Директор «Нефтехимика» о «правиле трех» в КХЛ: «СКА любил грешить тем, что отправлял много игроков в одни команды. Сейчас оно неактуально»
15

Директор «Нефтехимика» о «правиле трех» в КХЛ: «СКА любил грешить тем, что отправлял много игроков в одни команды. Сейчас оно неактуально»

Директор «Нефтехимика» о «правиле трех игроков» в КХЛ: принималось из-за СКА.

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский заявил, что правило о запрете на переход более чем трех игроков из одного клуба в другой в Fonbet Чемпионате КХЛ принималось во многом из-за действий СКА

– У нас 2-очковая система, и она с точки зрения логики не совсем верная, на мой взгляд. Я сторонник вернуть 3-очковую систему. Ваше мнение в этом отношении? И, может, есть какие-то вещи, которые ограничивают «Нефтехимик», например? Может, какие-то вещи в КХЛ можно поменять или вообще убрать? Как, например, «правило трех», которое ограничивает некоторые клубы. 

– По «правилу трех»: наверное, оно сейчас уже не актуально. Это делалось потому, что СКА любил грешить тем, что у них много игроков отправлялось в одни и те же команды. Сейчас это неактуально. Но нет уверенности, что это не будет делаться вновь. 

Я считаю, что [правило трех] надо отменять. В нормальной экосистеме это ненужное правило, которое ограничивает и клубы, и игроков. Потому что где-то можно одного на пятерых обменять, – сказал Марчинский. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: подкаст «Наш хоккей»
Странно, что раньше молчали по чьей прихоти это всё делается, а сейчас голос прорезался, как ротанберга в ске больше нет
под СКА что было сделано перешло на Авангард, газпром сейчас там "моется"
Ответ ВОЛК 16
4:0 в первом раунде и до свидания!
Ответ Ra55
с нами да! согласен! но причем тут плей-офф?) пока свою команду не вырастите, не будет счастья! и КГ Омск никогда не завоевывал и не завоют!!! Балашиха 💥💥💥
Авангард, достойный преемник🤣
Ответ Za Локомотив
Куда же Авангард отправил много игроков, назови?)
Ответ Ra55
Да какая разница. Команда голубей
