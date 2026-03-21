Директор «Нефтехимика» о «правиле трех» в КХЛ: «СКА любил грешить тем, что отправлял много игроков в одни команды. Сейчас оно неактуально»

Директор «Нефтехимика» о «правиле трех игроков» в КХЛ: принималось из-за СКА.

Спортивный директор «Нефтехимика » Антон Марчинский заявил, что правило о запрете на переход более чем трех игроков из одного клуба в другой в Fonbet Чемпионате КХЛ принималось во многом из-за действий СКА .

– У нас 2-очковая система, и она с точки зрения логики не совсем верная, на мой взгляд. Я сторонник вернуть 3-очковую систему. Ваше мнение в этом отношении? И, может, есть какие-то вещи, которые ограничивают «Нефтехимик», например? Может, какие-то вещи в КХЛ можно поменять или вообще убрать? Как, например, «правило трех», которое ограничивает некоторые клубы.

– По «правилу трех»: наверное, оно сейчас уже не актуально. Это делалось потому, что СКА любил грешить тем, что у них много игроков отправлялось в одни и те же команды. Сейчас это неактуально. Но нет уверенности, что это не будет делаться вновь.

Я считаю, что [правило трех] надо отменять. В нормальной экосистеме это ненужное правило, которое ограничивает и клубы, и игроков. Потому что где-то можно одного на пятерых обменять, – сказал Марчинский.