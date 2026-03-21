Кожевников о шансах «Сибири» в серии с «Металлургом»: «Есть, но маленькие. Четыре игры выдержать тяжело, хотя они будут биться в каждой»

Кожевников о шансах «Сибири» в серии с «Металлургом» в плей-офф: маленькие.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Сибири» против «Металлурга» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

– На ваш взгляд, есть у «Сибири» хоть какие‑то шансы зацепиться за серию с «Металлургом»? Или это команды абсолютно разного класса на данный момент?

– Там будет играть роль мастерство и желание. Да, четыре игры выдержать будет тяжело. Все будет зависеть от скамейки. Но «Металлург», конечно, смотрится на голову сильнее.

Шансы у «Сибири» есть, но маленькие, хотя они будут биться в каждой игре, – сказал Кожевников.

