Кожевников о шансах «Сибири» в серии с «Металлургом»: «Есть, но маленькие. Четыре игры выдержать тяжело, хотя они будут биться в каждой»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Сибири» против «Металлурга» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.
– На ваш взгляд, есть у «Сибири» хоть какие‑то шансы зацепиться за серию с «Металлургом»? Или это команды абсолютно разного класса на данный момент?
– Там будет играть роль мастерство и желание. Да, четыре игры выдержать будет тяжело. Все будет зависеть от скамейки. Но «Металлург», конечно, смотрится на голову сильнее.
Шансы у «Сибири» есть, но маленькие, хотя они будут биться в каждой игре, – сказал Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
