Моторыгин об отставке Кудашова: «Динамо» было тяжело, мы столько лет работали вместе. При нем я закрепился в КХЛ, спасибо ему»
Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин поделился мнением относительно ухода главного тренера Алексея Кудашова из клуба по ходу регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Главной новостью в этом сезоне стала отставка Алексея Кудашова. Как вы ее восприняли?
– Конечно, нам было тяжело, мы столько лет проработали вместе. Алексей Николаевич больше уделял внимания полевым игрокам, поэтому на моей работе это не сказалось. В любом случае спасибо большое ему за то, что при нем я закрепился в КХЛ.
– Многие игроки тепло попрощались с ним. Было ли у вас общение?
– Нет, не было.
– Насколько сильно изменился подход к игре в обороне после смены специалиста?
– Не особо за этим слежу, но могу сказать, что в обороне стали играть строже, но не вникаю в ситуацию. У меня есть другая задача: стой и лови, – сказал Моторыгин.