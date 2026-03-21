Моторыгин об отставке Кудашова: «Динамо» было тяжело, мы столько лет работали вместе. При нем я закрепился в КХЛ, спасибо ему»

Моторыгин об отставке Кудашова из «Динамо»: было тяжело.

Вратарь «Динамо » Максим Моторыгин поделился мнением относительно ухода главного тренера Алексея Кудашова из клуба по ходу регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Главной новостью в этом сезоне стала отставка Алексея Кудашова. Как вы ее восприняли?

– Конечно, нам было тяжело, мы столько лет проработали вместе. Алексей Николаевич больше уделял внимания полевым игрокам, поэтому на моей работе это не сказалось. В любом случае спасибо большое ему за то, что при нем я закрепился в КХЛ.

– Многие игроки тепло попрощались с ним. Было ли у вас общение?

– Нет, не было.

– Насколько сильно изменился подход к игре в обороне после смены специалиста?

– Не особо за этим слежу, но могу сказать, что в обороне стали играть строже, но не вникаю в ситуацию. У меня есть другая задача: стой и лови, – сказал Моторыгин.