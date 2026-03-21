Овечкин о лучшем звене «Вашингтона» за карьеру: «Бэкстрем, Семин, Федоров, Грин, Карлсон. Вратарь – Холтби»

Овечкин о лучшем звене «Вашингтона»: Бэкстрем, Семин, Федоров, Грин, Карлсон.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ, отвечая на вопрос Андрея Аршавина, назвал лучшее звено «Кэпиталс» за свою карьеру.

Андрей Аршавин : Лучшее звено «Вашингтона » плюс вратарь за твою карьеру?

Александр Овечкин : Бэкстрем , Семин , Федоров , Грин, Карлсон, вратарь – Холтби.

