  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин о лучшем звене «Вашингтона» за карьеру: «Бэкстрем, Семин, Федоров, Грин, Карлсон. Вратарь – Холтби»
Овечкин о лучшем звене «Вашингтона» за карьеру: «Бэкстрем, Семин, Федоров, Грин, Карлсон. Вратарь – Холтби»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ, отвечая на вопрос Андрея Аршавина, назвал лучшее звено «Кэпиталс» за свою карьеру. 

Андрей Аршавин: Лучшее звено «Вашингтона» плюс вратарь за твою карьеру?

Александр Овечкин: Бэкстрем, Семин, Федоров, Грин, Карлсон, вратарь – Холтби.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал FONBET
logoВашингтон
logoНХЛ
logoБрэйден Холтби
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoАлександр Семин
logoМайк Грин
logoАлександр Овечкин
logoСергей Федоров
logoДжон Карлсон
logoАнахайм
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сёмин - один из самых зрелищных игроков, статистика этого никогда не передаст, но он сам того не понимая умел создавать шедевры.
ну а его такое же врождённое, как талант, не лень, а раздолбайство быть может, наверно не дало стать чем-то большим.
но даже и то что он успел показать, было впечатляюще. огромный талант.
(посмотрите нарезки)
Символично, что нет Кузнецова, хотя на пару вместе кубок Стэнли брали
Ответ Ебздрогыч
Еще с Орловым, Эллером, Смит-Пелли......брали. А так сборная прям норм.
Ответ Ебздрогыч
Федоров тут странно смотрится. Он там играл перед кахой 1,5 сезона. Помимо Кузнецова были Уилсон или Оши.
Хрен знает что имеется в виду, когда говорят "лучшее", это ж не раскрывается. Там может быть что угодно: уровень мастерства/вклад в победы/просто кентуха и тд)
Ну Грин эта так себе.да стата была норм.но именно как защитник???? Очень вовремя его в Детройт скинули.где он и поплыл по сути. Я бы вместо него выбрал бы Орпика или Нисканнена
Ответ Павел_1116679604
Грин сильно сдал после сотряса, когда ему в висок шайба попала. Из-за этого и карьеру закончил раньше, чем мог бы. А до этого он был божественен. Как он с шайбой работал, это просто песня.
Ответ Изя Рабинович
В атаке может и да.а в обороне?? Не случайно ему Вашингтон перед обменом дал кучу времени в ПП что бы стату ему набить. А по факту он был тогда защитник 3 пары в равных составах
Грина вспомнил)Хороший был защ
Ответ Б81
Полузащитник ) Пожарил в обороне мама не горюй
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
