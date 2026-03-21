  • Никитин о противостоянии со СКА в плей-офф: «ЦСКА не выбирал соперника. Главный соперник – в раздевалке»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не имеет предпочтений насчет соперников в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Вы смотрели вчерашние матчи, которые определяли вашего соперника по первому раунду?

– Нет, не смотрел.

– А вы лично кого хотели видеть соперником?

– Никогда не выбирали и не выбираем. Ребятам объясняем, почему этого не стоит делать: самый главный соперник – он в раздевалке, – сказал Никитин.

ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 84 очка. Команда Никитина встретится с петербургским СКА в 1-м раунде плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Главный соперник - в раздевалке, главный враг - Спронг))
Разруха в головах😁
Никитин о целях ЦСКА в плей-офф: «Главная – пройти первый раунд. Если она не выполнена, в более высоких задачах нет смысла»
Никитин об итогах регулярки для ЦСКА: «Ребята становятся коллективом – это главное. Кубок Гагарина проверяет команду на прочность – будет психологическая нагрузка»
Ларионов о 5:1 с «Шанхаем»: «В Петербурге один хозяин – СКА. Пропустили первыми, что немножко взбодрило нас. Рад, что не свалились в сумбурность, забили хорошие голы и довели матч до победы»
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
