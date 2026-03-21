Никитин о противостоянии со СКА в плей-офф: «ЦСКА не выбирал соперника. Главный соперник – в раздевалке»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не имеет предпочтений насчет соперников в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Вы смотрели вчерашние матчи, которые определяли вашего соперника по первому раунду?
– Нет, не смотрел.
– А вы лично кого хотели видеть соперником?
– Никогда не выбирали и не выбираем. Ребятам объясняем, почему этого не стоит делать: самый главный соперник – он в раздевалке, – сказал Никитин.
ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 84 очка. Команда Никитина встретится с петербургским СКА в 1-м раунде плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главный соперник - в раздевалке, главный враг - Спронг))
Разруха в головах😁
