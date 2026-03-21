Никитин о противостоянии со СКА в плей-офф: «ЦСКА не выбирал соперника. Главный соперник – в раздевалке»

Никитин о плей-офф: ЦСКА не выбирал соперника, главный соперник – в раздевалке.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не имеет предпочтений насчет соперников в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Вы смотрели вчерашние матчи, которые определяли вашего соперника по первому раунду?

– Нет, не смотрел.

– А вы лично кого хотели видеть соперником?

– Никогда не выбирали и не выбираем. Ребятам объясняем, почему этого не стоит делать: самый главный соперник – он в раздевалке, – сказал Никитин.

ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 84 очка. Команда Никитина встретится с петербургским СКА в 1-м раунде плей-офф.