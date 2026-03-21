Каменский о рекорде посещаемости КХЛ: «Народу нравится – он идет и получает огромное удовольствие от хоккея. Это говорит о правильном развитии лиги»

Каменский о рекорде посещаемости КХЛ: народу нравится – он получает удовольствие.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о том, что лига стала самым посещаемым хоккейным чемпионатом Европы.

На матчах FONBET КХЛ в сезоне‑2025/26 присутствовали в среднем 7 853 зрителя. На второй строчке чемпионат Германии – 7 562 человека. Третье место у швейцарской лиги (7 367).

– КХЛ стала самой посещаемой лигой в Европе. Насколько это значимое достижение?

– Это говорит о правильном развитии лиги, хоккея в России. Поэтому и народу нравится, он идет и получает огромное удовольствие от хоккея. В правильном направлении работает КХЛ, развивается, – сказал Каменский.

Общая посещаемость матчей FONBET КХЛ составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был превзойден на 167 тысяч человек.

СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в регулярке КХЛ – 11 235 зрителей. Армейцы были в тройке с сезона-2011/12 (Metaratings)