Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»
Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал противостояние ЦСКА и СКА самым интересным в первом раунде Кубка Гагарина.
«Для меня самая интересная пара – это дуэль армейцев Москвы и армейцев Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но я буду болеть за московских армейцев. В остальных парах в принципе все логично просчитывается, кто выйдет во второй тур.
Интересная будет пара между минским и московским «Динамо». Минчане поправили свое положение в конце регулярного чемпионата, хотя перед плей-офф у них был небольшой провал. Думаю, они выйдут на серию с хорошим настроением», – заявил Плющев.
Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»
И кто же выйдет во второй раунд? Если у тебя все логично. Например, в паре Торпедо-Северсталь? Есть такой фильм "Путь к причалу". Там спорили на пол уса, кто проиграет в настольный футбол. Слабо Плющев усы поставить на пару Торпедо-Северсталь? Тебе же все ясно.
И кто же выйдет во второй раунд? Если у тебя все логично. Например, в паре Торпедо-Северсталь? Есть такой фильм "Путь к причалу". Там спорили на пол уса, кто проиграет в настольный футбол. Слабо Плющев усы поставить на пару Торпедо-Северсталь? Тебе же все ясно.
Да и в парах автомобилист сю, как и ак барс трактор, мягко говоря нет однозначного ответа. Да и нефть совсем не подарок, судя по сезону. По идее, спокойно должны проходить только локомотив и ммг (хоть я и бол. Сибири), но даже тут возможны сюрпризы. Этот по пожалуй наиболее непредсказуем. Но, этому "специалисту" все ясно.
Да и в парах автомобилист сю, как и ак барс трактор, мягко говоря нет однозначного ответа. Да и нефть совсем не подарок, судя по сезону. По идее, спокойно должны проходить только локомотив и ммг (хоть я и бол. Сибири), но даже тут возможны сюрпризы. Этот по пожалуй наиболее непредсказуем. Но, этому "специалисту" все ясно.
Я даже про Восток и не думал. Там вообще тёмный лес, все что угодно может быть.
Этот гений только Запад имеет в виду или и Восток тоже?
Этот гений только Запад имеет в виду или и Восток тоже?
Какой Восток ещё ? ;))
Какой Восток ещё ? ;))
Тот, который в полуфинале обычно имеет представительство из 3 команд, против одной с запада.
Всегда должна быть сенсация! Это ведь плей-офф, не может быть все очевидно
Материалы по теме
Рекомендуем
