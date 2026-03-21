Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»

Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал противостояние ЦСКА и СКА самым интересным в первом раунде Кубка Гагарина.

«Для меня самая интересная пара – это дуэль армейцев Москвы и армейцев Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но я буду болеть за московских армейцев. В остальных парах в принципе все логично просчитывается, кто выйдет во второй тур.

Интересная будет пара между минским и московским «Динамо ». Минчане поправили свое положение в конце регулярного чемпионата, хотя перед плей-офф у них был небольшой провал. Думаю, они выйдут на серию с хорошим настроением», – заявил Плющев.

