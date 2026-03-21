  • Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»
23

Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»

Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал противостояние ЦСКА и СКА самым интересным в первом раунде Кубка Гагарина.

«Для меня самая интересная пара – это дуэль армейцев Москвы и армейцев Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но я буду болеть за московских армейцев. В остальных парах в принципе все логично просчитывается, кто выйдет во второй тур.

Интересная будет пара между минским и московским «Динамо». Минчане поправили свое положение в конце регулярного чемпионата, хотя перед плей-офф у них был небольшой провал. Думаю, они выйдут на серию с хорошим настроением», – заявил Плющев.

Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И кто же выйдет во второй раунд? Если у тебя все логично. Например, в паре Торпедо-Северсталь? Есть такой фильм "Путь к причалу". Там спорили на пол уса, кто проиграет в настольный футбол. Слабо Плющев усы поставить на пару Торпедо-Северсталь? Тебе же все ясно.
Ответ Melnikov1968
И кто же выйдет во второй раунд? Если у тебя все логично. Например, в паре Торпедо-Северсталь? Есть такой фильм "Путь к причалу". Там спорили на пол уса, кто проиграет в настольный футбол. Слабо Плющев усы поставить на пару Торпедо-Северсталь? Тебе же все ясно.
Да и в парах автомобилист сю, как и ак барс трактор, мягко говоря нет однозначного ответа. Да и нефть совсем не подарок, судя по сезону. По идее, спокойно должны проходить только локомотив и ммг (хоть я и бол. Сибири), но даже тут возможны сюрпризы. Этот по пожалуй наиболее непредсказуем. Но, этому "специалисту" все ясно.
Ответ Сергей Аньков
Да и в парах автомобилист сю, как и ак барс трактор, мягко говоря нет однозначного ответа. Да и нефть совсем не подарок, судя по сезону. По идее, спокойно должны проходить только локомотив и ммг (хоть я и бол. Сибири), но даже тут возможны сюрпризы. Этот по пожалуй наиболее непредсказуем. Но, этому "специалисту" все ясно.
Я даже про Восток и не думал. Там вообще тёмный лес, все что угодно может быть.
Этот гений только Запад имеет в виду или и Восток тоже?
Ответ agentkuper
Этот гений только Запад имеет в виду или и Восток тоже?
Какой Восток ещё ? ;))
Ответ Serh08
Какой Восток ещё ? ;))
Тот, который в полуфинале обычно имеет представительство из 3 команд, против одной с запада.
Всегда должна быть сенсация! Это ведь плей-офф, не может быть все очевидно
Материалы по теме
СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»
20 марта, 19:09
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
16 марта, 18:11
Рекомендуем
Главные новости
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
4 минуты назад
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
20 минут назад
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
36 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 12:23
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
46 минут назад
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
55 минут назад
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
сегодня, 12:49
Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки
сегодня, 12:24
В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
сегодня, 12:14Фото
Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Рекомендуем