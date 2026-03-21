Бабаев о Ткачеве вне заявки на последний матч «Металлурга» в регулярке: «Он потерял большие бонусы и расстроен. Но ты не можешь ставить личные интересы выше командных»

Бабаев о Ткачеве из «Металлурга»: он потерял большие бонусы и расстроен.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Владимира Ткачева , заявил, что форвард «Металлурга » потерял большие бонусы из-за непопадания в заявку на последний матч регулярки КХЛ.

Главный тренер Андрей Разин выставил на игру с «Локомотивом» (1:4) резервный состав. Ткачев занял четвертое место в гонке бомбардиров FONBET КХЛ, набрав 71 (13+58) очко. Он отстал от Алекса Лиможа из «Динамо» Минск на 2 балла.

– Всю команду не заявили, и его тоже. Тренер считает, что нужно готовиться к плей-офф. Володя – один из игроков команды и должен выполнять то, что говорит тренер.

– Он действительно потерял бонусы за попадание в топ-3?

– Да, он потерял большие бонусы.

– Как он воспринял эту ситуацию?

– Понятно, что он расстроен. Но ты должен делать так, как лучше команде. Ты не можешь свои личные интересы ставить выше командных. Поэтому как есть, так есть.

– Это не ухудшит отношения между игроком и тренером?

– В первую очередь, он выполняет свой контракт и никаких проблем быть не должно, – сказал Бабаев.

