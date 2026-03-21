  • Бабаев о Ткачеве вне заявки на последний матч «Металлурга» в регулярке: «Он потерял большие бонусы и расстроен. Но ты не можешь ставить личные интересы выше командных»
9

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Владимира Ткачева, заявил, что форвард «Металлурга» потерял большие бонусы из-за непопадания в заявку на последний матч регулярки КХЛ.

Главный тренер Андрей Разин выставил на игру с «Локомотивом» (1:4) резервный состав. Ткачев занял четвертое место в гонке бомбардиров FONBET КХЛ, набрав 71 (13+58) очко. Он отстал от Алекса Лиможа из «Динамо» Минск на 2 балла.

– Всю команду не заявили, и его тоже. Тренер считает, что нужно готовиться к плей-офф. Володя – один из игроков команды и должен выполнять то, что говорит тренер.

– Он действительно потерял бонусы за попадание в топ-3?

– Да, он потерял большие бонусы.

– Как он воспринял эту ситуацию?

– Понятно, что он расстроен. Но ты должен делать так, как лучше команде. Ты не можешь свои личные интересы ставить выше командных. Поэтому как есть, так есть.

– Это не ухудшит отношения между игроком и тренером?

– В первую очередь, он выполняет свой контракт и никаких проблем быть не должно, – сказал Бабаев.

Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Не совсем корректная информация или формулировки. Резервный состав действительно выставлялся в двух последних играх (с Трактором и Локо), но Ткачёв пропустил только последнюю из них. А в игре с Трактором играл (и даже забил), при том что почти вся основа отдыхала.
Шуми, кому ты втираешь?

Выплатили бонусы Володе, Рашников никогда не был жадным человеком

Если бы бонусов не было, ты бы щас бегал и плакал, как плакался, когда Володя был в Омске
Он так уверен, что набрал бы очки?
Шуми походу тоже потерял, да брат?))
Все здраво, можно было травмироваться перед по, да и потом с тренера спрос за результат
Вот поэтому его и нет в Авангарде. У Ги не будет играть человек, который расстраивается из-за подобных вещей.
Агент имеет свой гешефт с бонусов подопечного?
Три очка ему надо было набрать за эту игру чтобы стать третьим... Локомотив "как раз та команда", с которой этой легко сделать
