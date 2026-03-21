Мостовой о «Спартаке» в плей-офф КХЛ: «Если Мостовой на трибунах, то и Кубок Гагарина будет легче выиграть. Жду приглашения – чемпионская аура должна быть»

Мостовой о «Спартаке» в КХЛ: жду приглашения на плей-офф.

Бывший полузащитник футбольного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что ждет приглашения на матчи хоккейной команды красно-белых в Кубке Гагарина.

«В прошлом сезоне меня приглашали, а в этом почему-то нет! Поэтому и выступают неважно. Если пригласят, то сразу победы пойдут и Кубок Гагарина выиграют. Если Мостовой будет на трибунах, то и трофей легче выиграть!

Жду приглашения от хоккейного «Спартака » на плей-офф. Чемпионская аура должна быть на трибунах», – сказал Мостовой.

Московский клуб занял восьмое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграет с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф.

