  • Мостовой о «Спартаке» в плей-офф КХЛ: «Если Мостовой на трибунах, то и Кубок Гагарина будет легче выиграть. Жду приглашения – чемпионская аура должна быть»
Мостовой о «Спартаке» в плей-офф КХЛ: «Если Мостовой на трибунах, то и Кубок Гагарина будет легче выиграть. Жду приглашения – чемпионская аура должна быть»

Бывший полузащитник футбольного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что ждет приглашения на матчи хоккейной команды красно-белых в Кубке Гагарина.

«В прошлом сезоне меня приглашали, а в этом почему-то нет! Поэтому и выступают неважно. Если пригласят, то сразу победы пойдут и Кубок Гагарина выиграют. Если Мостовой будет на трибунах, то и трофей легче выиграть!

Жду приглашения от хоккейного «Спартака» на плей-офф. Чемпионская аура должна быть на трибунах», – сказал Мостовой.

Московский клуб занял восьмое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграет с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф.

Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Жду приглашения ...
А самому билет купить жаба душит?
Ответ Сергей Круг
а разве по его высказываниям не понятно, что чел любит халяву? на футбол он ждет приглашения, на хоккей, тренером пойдет сидеть на скамейке и ничего не собираясь делать, главное чтобы денежка капала) с этим персонажем давно все ясно
А если не выиграют, то больше мостового на трибуну не звать и интервью не брать у него. Задрал этот балабол
Ответ Unnamed80
Совершенно верно, балабол и трепло!
Ответ Unnamed80
скажет, что ни на льду, ни среди тренеров и судей не было футбольных людей и результат закономерен)) по-факту я себе не представляю, что кто-то ему реально звонит с просьбой дать комментарий
В футбольную дверь не пустили, ты в хоккейную форточку лезешь, лодырь?
Откуда у Моста чемпионская аура?))
У царя денег на билет нет)
Купи билет и иди. Ждун!
У Спартака теперь есть готовое объяснение на случай вылета в первом раунде: забыли пригласить Мостового.
Локомотив в первом раунде проедет как по мостовой. Легко и с победным гудком.
Ну и жди ✋!!!!
Шанс на КГ у Спартака будет только, если Мостовой встанет в ворота их соперников.И то это не точно
