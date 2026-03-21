  Вратарь «Динамо» Моторыгин об НХЛ: «С радостью поеду, если будет шанс, готов и к АХЛ ради мечты. Со мной разговаривали – и не одна организация»
Вратарь «Динамо» Моторыгин об НХЛ: «С радостью поеду, если будет шанс, готов и к АХЛ ради мечты. Со мной разговаривали – и не одна организация»

Вратарь «Динамо» Моторыгин об НХЛ: с радостью поеду, если будет шанс.

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин рассказал об интересе к нему со стороны клубов НХЛ.

23-летний голкипер проводит третий сезон в FONBET КХЛ. В минувшей регулярке он сыграл в 30 матчах и одержал 17 побед, отражая в среднем 91,7% бросков.

Действующий контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 31 мая 2026 года. Он не был задрафтован в НХЛ.

– На матчи «Динамо» приезжали скауты НХЛ. Было ли у вас общение с ними?

– Да, со мной разговаривали. Они хотели узнать меня подробнее, уточняли о возможности поехать туда, рассказали о перспективах.

– Какие клубы это были?

– Не хочу пока раскрывать.

– Их было много?

– Не могу сказать, что их было много, но это и не одна организация.

– Вы почувствовали, что заинтересованность есть?

– Не могу пока в это поверить, потому что сейчас клуб может быть заинтересован, а через некоторое время этого не будет. Если у меня будет шанс туда поехать, то я с радостью это сделаю.

– Готовы ли вы пробиваться в НХЛ через АХЛ?

– Готов поехать и в АХЛ ради мечты сыграть в НХЛ.

– Хотели ли бы вы поиграть в одной команде с Александром Овечкиным и увидеть его прощальный сезон в НХЛ?

– Было бы классно сыграть с любой легендой лиги: с Овечкиным, с Макдэвидом, с Кросби. Даже обычная тренировка с ними будет крутым опытом для меня.

– Были ли контакты о продлении вашего контракта с «Динамо»?

– Со мной никто не общался. Я знаю, что какие-то предварительные разговоры агента с руководством клуба были, но сейчас я думаю только о борьбе за Кубок Гагарина, – сказал Моторыгин.

Моторыгин интересен «Нэшвиллу». Скаут клуба НХЛ наблюдал за вратарем на одной из последних игр «Динамо» («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
1 комментарий
Пока он пускаетбабочки в каждой игре то в ближний с кистей от синей прямым...то не может поймать ловушкой тупо махая мимо или задевая краем.. и в ахл делать нечего. Даже по меркам кхл средних способностей кипер.
