Глава Татарстана Минниханов: «Ак Барс» – наша гордость, символ спортивных достижений. Будем молиться за вас Всевышнему и сильно поддерживать в плей-офф»

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с тренерами и игроками «Ак Барса» перед стартом Кубка Гагарина.

Казанский клуб занял третье место в Восточной конференции FONBET КХЛ и сыграет с «Трактором» в первом раунде плей-офф.

«Дорогие игроки, тренеры, весь персонал клуба. Приветствую вас в преддверии плей-офф. «Ак Барс» – наша гордость, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, символ наших спортивных достижений.

Хоккей в республике имеет особый статус. Это важная часть нашей культуры и традиций. Хоккей в республике очень ярко продемонстрирован. Хотел бы вас поблагодарить за вашу игру. Вы вышли в плей-офф – это самое главное.

Мы будем вас сильно поддерживать в плей-офф. Команда «Ак Барс» – наша команда. Будем молиться за вас Всевышнему. Удачи вам, здоровья. Я заверяю, что Татарстан будет с вами. Мы будем болеть за вас. Будем вместе с вами радоваться за ваши победы и также вместе будем переживать боль поражений.

Мы едины. Команда у нас сильная, сплоченная. Вы можете снести любую команду на своем пути. Только вперед!» – сказал Минниханов.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
Рустам Минниханов
Материалы по теме
Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед плей-офф и отметил, что в школе Загитовой будут заниматься и хоккеем: «Это важная часть нашей культуры и традиций»
сегодня, 12:30
Ротенберг об отсутствии санкций от ИИХФ в отношении США: «Бог им судья. Все вернется бумерангом – справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать»
13 марта, 13:29
Канада ввела санкции против президента «Ак Барса» Маганова, «Татнефти», а также «Роснефти» – генерального спонсора ЦСКА
24 февраля, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»
2 минуты назад
Бабаев о Ткачеве вне заявки на последние матчи «Металлурга» в регулярке: «Он потерял большие бонусы и расстроен. Но ты не можешь ставить личные интересы выше командных»
12 минут назад
Команда Лукашенко вышла в финал Республиканской лиги, обыграв Брестскую область – 3:1. У 71-летнего президента Беларуси 0+0 в полуфинале
27 минут назад
Мостовой о «Спартаке» в плей-офф КХЛ: «Если Мостовой на трибунах, то и Кубок Гагарина будет легче выиграть. Жду приглашения – чемпионская аура должна быть»
38 минут назад
Вратарь «Динамо» Моторыгин об НХЛ: «С радостью поеду, если будет шанс – готов и к АХЛ ради мечты. Со мной разговаривали – это была не одна организация»
51 минуту назад
СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в регулярке КХЛ – 11 235 зрителей. Армейцы были в тройке с сезона-2011/12 (Metaratings)
сегодня, 14:14
Бабаев о травме Кузнецова: «Он будет играть в плей-офф. У него очень решительный настрой и большая злость»
сегодня, 13:58
НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе», «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Эдмонтон» против «Тампы»
сегодня, 13:44
Овечкин выбрал пиво и пельмени вместо колы и курицы в блиц-опросе: «Сыграть в футбол с Месси или с Аршавиным? С Аршавиным, конечно»
сегодня, 13:29
Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков о психологии «Торпедо» в плей-офф: «Надо как в скороварке – чтобы кипело внутри, но вовремя открывать крышку и спускать пар. Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии»
сегодня, 13:42
Никитин о целях ЦСКА в плей-офф: «Главная – пройти первый раунд. Если она не выполнена, в более высоких задачах нет смысла»
сегодня, 13:11
Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Я получил много информации от людей из Казани – решили, что удерживать не стоит. Начали строить другую команду»
сегодня, 11:59
Карандин о судьях в КХЛ: «Получают образование через ЕГЭ и не понимают, что они – обслуживающий персонал. Есть опасения, что арбитры наломают дров в плей-офф»
сегодня, 11:14
«Юта» продлила контракт с Карконе на 2 года и 1,75 млн долларов за сезон. У форварда 14+12 в 67 матчах этой регулярки НХЛ
сегодня, 10:44
Форвард «Эдмонтона» Фредерик выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Он второй в «Ойлерс» по силовым приемам в этом сезоне
сегодня, 10:03
Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State
сегодня, 07:45
Лотерея драфта НХЛ-2026 намечена на 5 мая. Она вновь пройдет в прямом эфире – шансы команд будут рассчитываться в режиме онлайн
сегодня, 07:30
«Даллас» подписал форварда Дилана Грицковиана – свободного агента из NCAA с 37 очками в 30 играх в этом сезоне. За «Старс» играет его старший брат Джастин
сегодня, 07:15
«Ванкувер» продлил Манчини на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 23-летнего защитника 0 очков и «минус 10» в 18 играх в НХЛ в этом сезоне
сегодня, 06:58
Рекомендуем