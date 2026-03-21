Глава Татарстана Минниханов: «Ак Барс» – наша гордость, символ спортивных достижений. Будем молиться за вас Всевышнему и сильно поддерживать в плей-офф»

Глава Татарстана: «Ак Барс» – наша гордость, символ спортивных достижений.

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с тренерами и игроками «Ак Барса » перед стартом Кубка Гагарина.

Казанский клуб занял третье место в Восточной конференции FONBET КХЛ и сыграет с «Трактором» в первом раунде плей-офф.

«Дорогие игроки, тренеры, весь персонал клуба. Приветствую вас в преддверии плей-офф. «Ак Барс» – наша гордость, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, символ наших спортивных достижений.

Хоккей в республике имеет особый статус. Это важная часть нашей культуры и традиций. Хоккей в республике очень ярко продемонстрирован. Хотел бы вас поблагодарить за вашу игру. Вы вышли в плей-офф – это самое главное.

Мы будем вас сильно поддерживать в плей-офф. Команда «Ак Барс» – наша команда. Будем молиться за вас Всевышнему. Удачи вам, здоровья. Я заверяю, что Татарстан будет с вами. Мы будем болеть за вас. Будем вместе с вами радоваться за ваши победы и также вместе будем переживать боль поражений.

Мы едины. Команда у нас сильная, сплоченная. Вы можете снести любую команду на своем пути. Только вперед!» – сказал Минниханов.

