  • СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в регулярке КХЛ – 11 235 зрителей. Армейцы были в тройке с сезона-2011/12 (Metaratings)
По информации Metaratings, СКА впервые за 15 лет не вошел в тройку самых посещаемых команд FONBET КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

На матчи армейцев приходили в среднем 11 235 зрителей, это четвертый результат в лиге. Больше только у «Динамо» Минск (15 086), «Авангарда» (12 002) и «Сибири» (11 345).

Это третий раз в истории КХЛ, когда СКА не попадает в топ-3. Подобное случалось в чемпионате-2008/09 (вне топ-5) и чемпионате-2010/11 (четвертое место).

В текущем сезоне СКА выступал в Ледовом дворце, вмещающем 12 300 зрителей. Один из домашних матчей клуба (с «Амуром») был перенесен в Хабаровск.

В первом раунде Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга встретится с ЦСКА.

КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
"Домашний" матч СКА в Хабаровске сильно повлиял на распределение мест. Без него, учитывая очень маленький отрыв от "Сибири", армейцы были бы в тройке.
Просто закончились откровенные приписки Ротенберга, и всего делов.
При "светоче" такой фигни не было))
статья о чем? Не о том, что какая-то команда добилась рекорда, а о том, как какое-то ска не достигло результата. У нас, что СПОРТС.ру домашняя аналитическая страничка СКА?
Выходит так...
В хабаровский сарай не съездили бы - 3 место в кармане.
Нахрена считать количество людей посетивших матчи? На всех стадионах разная вместимость! К тому же болельщиков гостей тоже учитывают....
