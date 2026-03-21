СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в регулярке КХЛ – 11 235 зрителей. Армейцы были в тройке с сезона-2011/12 (Metaratings)

СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в КХЛ.

По информации Metaratings, СКА впервые за 15 лет не вошел в тройку самых посещаемых команд FONBET КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

На матчи армейцев приходили в среднем 11 235 зрителей, это четвертый результат в лиге. Больше только у «Динамо » Минск (15 086), «Авангарда » (12 002) и «Сибири » (11 345).

Это третий раз в истории КХЛ, когда СКА не попадает в топ-3. Подобное случалось в чемпионате-2008/09 (вне топ-5) и чемпионате-2010/11 (четвертое место).

В текущем сезоне СКА выступал в Ледовом дворце, вмещающем 12 300 зрителей. Один из домашних матчей клуба (с «Амуром») был перенесен в Хабаровск.

В первом раунде Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга встретится с ЦСКА.

КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я