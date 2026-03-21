Бабаев о травме Кузнецова: «Он будет играть в плей-офф. У него очень решительный настрой и большая злость»

Бабаев о травме Кузнецова: он будет играть в плей-офф.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , прокомментировал состояние игрока после недавней травмы.

Форвард «Салавата Юлаева » не участвовал в матчах FONBET КХЛ с 15 марта. В этом сезоне он набрал 18 (6+12) очков в 19 играх за уфимский клуб.

– Евгений Кузнецов сыграет в первых матчах плей-офф?

– Да, он будет играть. И он настроен очень решительно, поэтому, думаю, он должен провести плей-офф очень хорошо.

– У Кузнецова хороший настрой на плей-офф?

– У него очень хороший настрой и большая злость, – сказал Бабаев .

«Салават» начнет серию первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом » 23 марта в Екатеринбурге.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»