9

Бабаев о травме Кузнецова: «Он будет играть в плей-офф. У него очень решительный настрой и большая злость»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал состояние игрока после недавней травмы.

Форвард «Салавата Юлаева» не участвовал в матчах FONBET КХЛ с 15 марта. В этом сезоне он набрал 18 (6+12) очков в 19 играх за уфимский клуб.

– Евгений Кузнецов сыграет в первых матчах плей-офф?

– Да, он будет играть. И он настроен очень решительно, поэтому, думаю, он должен провести плей-офф очень хорошо.

– У Кузнецова хороший настрой на плей-офф?

– У него очень хороший настрой и большая злость, – сказал Бабаев.

«Салават» начнет серию первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» 23 марта в Екатеринбурге.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Евгений наш братишка с Урала, ещё и соседи!!!!!
ПО расставит все по местам и Кузю тоже
лишь бы злость в меньшинство неперевоплотилось
Верим, что Женя поможет Салавату
Как, однако, поменялись комментарии про Кузнецова, все резко переобулись когда он заиграл
