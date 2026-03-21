Исаков о психологии «Торпедо» в плей-офф: «Надо как в скороварке – чтобы кипело внутри, но вовремя открывать крышку и спускать пар. Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением о подготовке команды к плей-офф.
Нижегородский клуб занял шестое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграет с «Северсталью» в первом раунде.
– Самое главное в плей-офф – чтобы каждый игрок вышел и сделал то, что он умеет. Все серии плей-офф друг на друга не похожи – это отдельная история. Думаю, что в первую очередь в нашей серии будет рассудительный хоккей. Очень важно хорошо сыграть первый матч.
По ходу серии постараемся чем-то удивить друг друга. С нашей стороны самое важное – не давать сопернику шансов своими ошибками, максимально их убрать. Должен сохраниться баланс: мы должны сохранить свой стиль, но, если понадобится, быть готовы подрегулировать некоторые ситуации тактически.
По составу мы открыты для любых решений – все будет зависеть от каждого дня. Сегодня тренировались в четыре полных звена, так как делаем это регулярно. После основной группы занимаются ребята, которые на данный момент находятся вне этих четырех звеньев. В плей-офф будем играть в 13 нападающих и 7 защитников.
По определенным моментам: завтра улетаем в Череповец и уже там тренируемся.
– Каким должно быть психологическое напряжение внутри команды в плей-офф?
– Это как в скороварке: надо, чтобы градус внутри кипел, но при этом вовремя открывать крышку, чтобы спускать пар. Так же и в команде – нужно сохранить качественный настрой, но при этом не перегрузить себя ответственностью.
Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии: крышка чуть приоткрыта, а внутри все кипит, – сказал Исаков.
