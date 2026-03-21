Исаков о психологии «Торпедо» в плей-офф: «Надо как в скороварке – чтобы кипело внутри, но вовремя открывать крышку и спускать пар. Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением о подготовке команды к плей-офф.

Нижегородский клуб занял шестое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграет с «Северсталью» в первом раунде.

– Самое главное в плей-офф – чтобы каждый игрок вышел и сделал то, что он умеет. Все серии плей-офф друг на друга не похожи – это отдельная история. Думаю, что в первую очередь в нашей серии будет рассудительный хоккей. Очень важно хорошо сыграть первый матч.

По ходу серии постараемся чем-то удивить друг друга. С нашей стороны самое важное – не давать сопернику шансов своими ошибками, максимально их убрать. Должен сохраниться баланс: мы должны сохранить свой стиль, но, если понадобится, быть готовы подрегулировать некоторые ситуации тактически.

По составу мы открыты для любых решений – все будет зависеть от каждого дня. Сегодня тренировались в четыре полных звена, так как делаем это регулярно. После основной группы занимаются ребята, которые на данный момент находятся вне этих четырех звеньев. В плей-офф будем играть в 13 нападающих и 7 защитников.

По определенным моментам: завтра улетаем в Череповец и уже там тренируемся.

– Каким должно быть психологическое напряжение внутри команды в плей-офф?

– Это как в скороварке: надо, чтобы градус внутри кипел, но при этом вовремя открывать крышку, чтобы спускать пар. Так же и в команде – нужно сохранить качественный настрой, но при этом не перегрузить себя ответственностью.

Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии: крышка чуть приоткрыта, а внутри все кипит, – сказал Исаков.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
У Торпедо проблема с ментальностью. Давно говорю, на полном серьёзе, что нужен в команде толковый психолог. Остальные моменты можно подтянуть, но если слабо веришь в себя, то всё будет плачевно. К сожалению - это наша тенденция из года в год.
Надо мозги промыть Кручу, Коню очень много ошибок допускают
Круче мне кажется, пора заканчивать с хоккем, устарел он уже.
А кто может его заменить? Абрамов? Но его продали вместе с косолаповым, обеспечили Сибири первое звено, не считая легионеров.
Слава богу вышли на Севу, хоккей должен быть весёлый Торпедо удачи, но если победит Северсталь дальше поболею за них.
Казань нам очень помогла. В регулярке с севой 1:3, но матчи были упорные, это не с Минском. Будем надеяться, что крышку у скороварки не порвёт. ?
