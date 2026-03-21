Никитин о целях ЦСКА в плей-офф: главная – пройти первый раунд.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал цели команды в Кубке Гагарина.

Армейцы заняли четвертое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграют со СКА в первом раунде плей-офф.

– Какая цель у команды?

– Цель у нас простая: первая игра состоится 23 марта, начинается первый раунд. Нет смысла ставить более высокие задачи, если не выполнена главная – пройти первый раунд.

Есть соперник, и его нужно обыгрывать, – сказал Никитин.

