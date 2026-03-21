Никитин о целях ЦСКА в плей-офф: «Главная – пройти первый раунд. Если она не выполнена, в более высоких задачах нет смысла»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал цели команды в Кубке Гагарина.
Армейцы заняли четвертое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграют со СКА в первом раунде плей-офф.
– Какая цель у команды?
– Цель у нас простая: первая игра состоится 23 марта, начинается первый раунд. Нет смысла ставить более высокие задачи, если не выполнена главная – пройти первый раунд.
Есть соперник, и его нужно обыгрывать, – сказал Никитин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классный юмор у Никитин а)))
Если не пройти первый раунд, других задач уже и не будет. )))
Удачи, конечно! Но забивать то кто будет? Второй бомбардир команды уже не поможет.
Вообще говоря, базу выдал)
Будет очень сложно задачу выполнить. Со Ска плохо в этом сезоне играем, не наш клиент. Думаю, что не вывезут..
С уважением отношусь в Никитину, но здесь все просто в точку ) "железная логика" ))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем