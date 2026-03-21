Кожевников о шансах «Спартака» в плей-офф: «Раз в год и метла стреляет. Лишь бы было желание, все зависит от настроя»

Кожевников о шансах «Спартака» в плей-офф: раз в год и метла стреляет.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Спартака » на успешное выступление в Кубке Гагарина.

Красно-белые заняли восьмое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграют с «Локомотивом » в первом раунде плей-офф.

– «Спартак» по сравнению с прошлым годом заходит в плей‑офф с очень слабым на бумаге составом: нет Голдобина с Ружичкой, зачахли Порядин с Морозовым. Чего стоит ждать от красно‑белых?

– Посмотрим, лишь бы было желание, а там все зависит от того, как игроки настроятся, молодежь там неплохая. Нужно время, посмотрим, как будет.

Жалко, конечно, что так происходит, хотелось бы, чтобы команда как можно дальше прошла. Как говорится, раз в год и метла стреляет, – сказал Кожевников.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»