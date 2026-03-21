  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
7

Кожевников о шансах «Спартака» в плей-офф: «Раз в год и метла стреляет. Лишь бы было желание, все зависит от настроя»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Спартака» на успешное выступление в Кубке Гагарина.

Красно-белые заняли восьмое место в Западной конференции FONBET КХЛ и сыграют с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф.

– «Спартак» по сравнению с прошлым годом заходит в плей‑офф с очень слабым на бумаге составом: нет Голдобина с Ружичкой, зачахли Порядин с Морозовым. Чего стоит ждать от красно‑белых?

– Посмотрим, лишь бы было желание, а там все зависит от того, как игроки настроятся, молодежь там неплохая. Нужно время, посмотрим, как будет.

Жалко, конечно, что так происходит, хотелось бы, чтобы команда как можно дальше прошла. Как говорится, раз в год и метла стреляет, – сказал Кожевников.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
психология
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoСпартак
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чесно говоря шансов ноль
Сезон просто слили
Ответ вперёд спартак
честно
Без шансов. Спартак плюшевая команда.
Ну так так то да,раз в год одну игру могут выиграть. 4-1 в серии будет.
Хотя бы одну игру выиграть в гостях.
Для чего такие ни о чём комменты так называемого "аналитика " от хоккея Кожевникова ?
Тодда и Ружечку надо было оставлять. Выглядит это всё как диверсия.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»
20 марта, 19:09
Якушев об отчислении Ружички из «Спартака»: «Темный сюжет. Как можно за час до матча сказать: «Я не буду играть»? Такие заявления просто так не делаются»
20 марта, 13:30
Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: «Я ничего не видел. Полетели в Москву, а его не было – вот и вся ситуация»
19 марта, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Кучеров в 4-й раз забил 40+ голов за сезон в НХЛ. Он 4-й россиянин с таким достижением
9 минут назад
«Рольф» об одежде Putin Team и «Красной машины»: «Мода – один из языков, на котором с молодежью говорит культура. Важно, чтобы через такие проекты спорт привлекал новые поколения»
28 минут назад
Люзенков о том, что игроки «Металлурга» часто падают: «Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, надо рубиться, судейство отличается от регулярки»
44 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
53 минуты назад
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
сегодня, 14:37
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
сегодня, 14:24
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
сегодня, 14:08
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
сегодня, 13:57
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
сегодня, 13:41
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
54 минуты назад
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Рекомендуем