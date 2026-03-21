Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед плей-офф и отметил, что в школе Загитовой будут заниматься и хоккеем: «Это важная часть нашей культуры и традиций»
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами и игроками «Ак Барса» перед стартом Кубка Гагарина.
«Игра есть игра, но вы – в плей-офф. За это вам большое спасибо и аплодисменты.
Хоккей имеет в республике особый статус. Это важная часть нашей культуры и традиций», – сказал Минниханов.
Он отметил, что в строящемся центре фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой будут также заниматься и хоккеем.
Нашли контракт на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
В новом хоккейном комплексе будет и кружок фигурного катания.
В новом ангаре из профлиста будет хоккейная секция и кружок фигурного катания.
По любви к хоккею в Татарстане нет вопросов) игра пришла в советский период каких то 60 лет назад и получила развитие в РФ в последние 20. К традициям народа Татарстана эта заокеанская игра все таки не имеет. Все равно, что биг мак записать в русскую кухню)
4 поколения народа Татарстана, как минимум играли и играют в хоккей. Это уже можно назвать традицией ...
