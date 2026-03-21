Тренер «Торонто» Беруби раскритиковал Уолла после поражения от «Каролины»: «Он играл хорошо, но нам нужен был важный сэйв – в овертайме или после выхода один на один»

Тренер «Торонто» Беруби раскритиковал вратаря после поражения от «Каролины».

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби раскритиковал голкипера Джозефа Уолла после поражения команды от «Каролины » (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

27-летний вратарь отразил 32 из 36 бросков, но пропустил гол после буллита от Эрика Робинсона, а также шайбу в меньшинстве от К’Андре Миллера.

«Он играл хорошо, но я знаю, что нам нужен был сэйв. Будь то овертайм или один из выходов один на один, просто был нужен важный сэйв», – сказал Беруби .

В этом сезоне Уолл провел 33 матча и одержал 15 побед, отражая в среднем 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 71 очко за 70 игр.

Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом