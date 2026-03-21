Тренер «Торонто» Беруби раскритиковал Уолла после поражения от «Каролины»: «Он играл хорошо, но нам нужен был важный сэйв – в овертайме или после выхода один на один»
Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби раскритиковал голкипера Джозефа Уолла после поражения команды от «Каролины» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
27-летний вратарь отразил 32 из 36 бросков, но пропустил гол после буллита от Эрика Робинсона, а также шайбу в меньшинстве от К’Андре Миллера.
«Он играл хорошо, но я знаю, что нам нужен был сэйв. Будь то овертайм или один из выходов один на один, просто был нужен важный сэйв», – сказал Беруби.
В этом сезоне Уолл провел 33 матча и одержал 15 побед, отражая в среднем 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.
«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 71 очко за 70 игр.
Блин. Как обидно. Я не болельщик листьев, но вспомните. Таварес подписывается с Торонто, будучи ведущим двухсторонним центром лиги вместе с Бержероном. Там уже молодой костяк в лице Марнера, Мэтьюза и Нюланлера. 2018 год… Только небо, только звезды