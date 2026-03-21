  Тренер «Торонто» Беруби раскритиковал Уолла после поражения от «Каролины»: «Он играл хорошо, но нам нужен был важный сэйв – в овертайме или после выхода один на один»
Тренер «Торонто» Беруби раскритиковал Уолла после поражения от «Каролины»: «Он играл хорошо, но нам нужен был важный сэйв – в овертайме или после выхода один на один»

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби раскритиковал голкипера Джозефа Уолла после поражения команды от «Каролины» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

27-летний вратарь отразил 32 из 36 бросков, но пропустил гол после буллита от Эрика Робинсона, а также шайбу в меньшинстве от К’Андре Миллера.

«Он играл хорошо, но я знаю, что нам нужен был сэйв. Будь то овертайм или один из выходов один на один, просто был нужен важный сэйв», – сказал Беруби.

В этом сезоне Уолл провел 33 матча и одержал 15 побед, отражая в среднем 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 71 очко за 70 игр.

Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Тренер, спасибо, до свидания.
Удивительно что при таком результате команды, Беруби еще у руля, на что надежда - непонятно
Тут уже не спасти сезон, так что оставили у руля.
почему же, новый тренер, знакомство с командой, игроками, цели -задачи на следующий сезон, понять кто есть кто на льду и так далее, масса дел новому тренеру, а тут же как будто оставлять его собираются, набор имен в команде отличный, результата нет
Когда тренер публично винит игроков, тем более будучи мотиватором, не стратегом (а Беруби именно такой) - это всё. Чем скорее Торонто избавится от него, тем больше шансов будет не потерять окончательно это поколение. Ходят слухи даже об уходе Мэтьюза…

Блин. Как обидно. Я не болельщик листьев, но вспомните. Таварес подписывается с Торонто, будучи ведущим двухсторонним центром лиги вместе с Бержероном. Там уже молодой костяк в лице Марнера, Мэтьюза и Нюланлера. 2018 год… Только небо, только звезды
А в итоге это ядро рискует стать самым переоценённым в истории лиги.
Оно конечно же не станет «самым переоцененным». Статистика этих парней и периодами показываемый уровень игры говорят об обратном. Сравните хотя бы с поколением Рейнджеров. Оно вот, только было. Какко, Лафренье, Хитил, Кравцов. Ни один из них не соответствует уровню игры Нюландера или Марнера. Про Мэтьюза и говорить смешно
Все соперники Торонто по Атлантическом Дивизиону хотят только одного - чтобы Крэйг Беруби остался ГТ Торонто... и лучше на несколько следующих сезонов. Тогда о Торонто можно будет и дальше "вытирать ноги". А Мэттьюз уже летом потребует обмена.
Похоже, это слив тренера.
Второй Питер Дебур.
Результаты команды - это отдельный разговор, за меньшее в этом сезоне меняли тренеров в НХЛ. Но и вратарей выбирает тренер. Здесь уже предметный вопрос, зачем критиковать свой выбор? Есть Столарц, который вытаскивает победную игру в Миннесоте и помогает команде попасть в овертаймы в 3-х из 4-х своих последних игр. Но сыграв эти 4 через паузы, он пропускает 6 игр, которые отданы...Уоллу.
Я считаю, что если вратарь отразил более 30 бросков за игру, то кидать ему претензии за пропущенные шайбы крайне глупо. Тут должны быть вопросы к полевым, которые позволили растреливать вратаря.
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» одолела «Торонто», «Колорадо» победил «Чикаго», «Флорида» проиграла «Калгари», «Юта» уступила «Анахайму»
вчера, 04:47
Свечников без очков в матче с «Торонто»: 0 бросков, 1 блок и «минус 2» за 14:36. У него 0+0 и «минус 5» в 2 последних играх
вчера, 04:22
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» играют с «Виннипегом», «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
3 минуты назадLive
Ги Буше: «Не сказал бы, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости они первые в КХЛ, несут угрозу воротам быстрыми выпадами. Нужно защищаться, бить по их слабым местам»
11 минут назад
Кучеров в 4-й раз забил 40+ голов за сезон в НХЛ. Он 4-й россиянин с таким достижением
29 минут назад
«Рольф» об одежде Putin Team и «Красной машины»: «Мода – один из языков, на котором с молодежью говорит культура. Важно, чтобы через такие проекты спорт привлекал новые поколения»
48 минут назад
Люзенков о том, что игроки «Металлурга» часто падают: «Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, надо рубиться, судейство отличается от регулярки»
сегодня, 14:59
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
сегодня, 14:37
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
сегодня, 14:24
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
сегодня, 14:08
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
сегодня, 13:57
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о серии с «Ак Барсом»: «Плотно разбираем соперника, на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу»
4 минуты назад
Главный арбитр КХЛ о семинаре перед плей-офф: «Попросили судей быть дружелюбными с игроками и тренерами. Акцент делали на сдерживающих фолах, разобрали моменты по просмотру видео»
17 минут назад
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
сегодня, 14:49
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Рекомендуем