Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Я получил много информации от людей из Казани – решили, что удерживать не стоит. Начали строить другую команду»

Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: начали строить другую команду.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин рассказал о причинах ухода из клуба Александра Радулова .

Форвард покинул команду после окончания сезона-2023/24 и подписал контракт с «Локомотивом ».

– В Казани вы сразу расстались с группой ветеранов. Хоть о ком-то время спустя пожалели?

– А смысл? Другое дело, у нас был обширный список потенциальных новичков, которыми планировали заменить ушедших. Но по разным причинам до Казани доехали не все.

– Давайте начистоту – почему не остался Радулов?

– Саша – суперигрок! Ярчайший, авторитетный. Было много обсуждений, что предыдущий лидерский состав провел неудачный сезон, что требуется обновление. Пошли по этому пути.

Радулов, думаю, не жалеет о таком выборе клуба. Стал тем самым элементом, которого не хватало «Локомотиву» для Кубка Гагарина.

– Если бы вы произнесли: «Радулов мне нужен» – он бы остался?

– Да. Но я получил много информации от людей из Казани, и было принято решение: удерживать не стоит. Причины я назвал – начали строить другую команду, – сказал Гатиятулин.

