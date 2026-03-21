  Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Я получил много информации от людей из Казани – решили, что удерживать не стоит. Начали строить другую команду»
Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Я получил много информации от людей из Казани – решили, что удерживать не стоит. Начали строить другую команду»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о причинах ухода из клуба Александра Радулова.

Форвард покинул команду после окончания сезона-2023/24 и подписал контракт с «Локомотивом».

– В Казани вы сразу расстались с группой ветеранов. Хоть о ком-то время спустя пожалели?

– А смысл? Другое дело, у нас был обширный список потенциальных новичков, которыми планировали заменить ушедших. Но по разным причинам до Казани доехали не все.

– Давайте начистоту – почему не остался Радулов?

– Саша – суперигрок! Ярчайший, авторитетный. Было много обсуждений, что предыдущий лидерский состав провел неудачный сезон, что требуется обновление. Пошли по этому пути.

Радулов, думаю, не жалеет о таком выборе клуба. Стал тем самым элементом, которого не хватало «Локомотиву» для Кубка Гагарина.

– Если бы вы произнесли: «Радулов мне нужен» – он бы остался?

– Да. Но я получил много информации от людей из Казани, и было принято решение: удерживать не стоит. Причины я назвал – начали строить другую команду, – сказал Гатиятулин.

На мой взгляд последний год в Казани для Радулова был не очень удачным. И тут зависит не только от игрока, но и от команды. Так бывает. Ему нужна была перезагрузка. И он угадал с Локомотивом. Вокруг много молодых игроков, которые готовы смотреть ему в рот, но и сами многое умеют. Тот же Сурин. Идёт взаимная подпитка. Выигрывают все, в том числе команда.
Да ясень пень! Как можно было заставить всех этих состоявшихся миллионеров рвать пятую точку ?!
Да, достойно он играл, в связке с таким же амбициозным Воронковым! Поэтому и дошли до финала КГ.
Но для победы не хватило фарта!
А дальше катать ему в АБ стало скучно.
Вот и начали они потом играть все эти возрастные мажорики...кто в лес а кто по дрова!
