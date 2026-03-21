Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Я получил много информации от людей из Казани – решили, что удерживать не стоит. Начали строить другую команду»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о причинах ухода из клуба Александра Радулова.
Форвард покинул команду после окончания сезона-2023/24 и подписал контракт с «Локомотивом».
– В Казани вы сразу расстались с группой ветеранов. Хоть о ком-то время спустя пожалели?
– А смысл? Другое дело, у нас был обширный список потенциальных новичков, которыми планировали заменить ушедших. Но по разным причинам до Казани доехали не все.
– Давайте начистоту – почему не остался Радулов?
– Саша – суперигрок! Ярчайший, авторитетный. Было много обсуждений, что предыдущий лидерский состав провел неудачный сезон, что требуется обновление. Пошли по этому пути.
Радулов, думаю, не жалеет о таком выборе клуба. Стал тем самым элементом, которого не хватало «Локомотиву» для Кубка Гагарина.
– Если бы вы произнесли: «Радулов мне нужен» – он бы остался?
– Да. Но я получил много информации от людей из Казани, и было принято решение: удерживать не стоит. Причины я назвал – начали строить другую команду, – сказал Гатиятулин.
Да, достойно он играл, в связке с таким же амбициозным Воронковым! Поэтому и дошли до финала КГ.
Но для победы не хватило фарта!
А дальше катать ему в АБ стало скучно.
Вот и начали они потом играть все эти возрастные мажорики...кто в лес а кто по дрова!