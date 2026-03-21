Экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо станет генменеджером «Шанхая». Он покинул Уфу в марте 2022-го и работал скаутом «Монреаля» (Дмитрий Ерыкалов)
По информации журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, новым генеральным менеджером «Шанхая» станет 59-летний канадец Венсан Риндо.
Он был тренером вратарей «Салавата Юлаева» в сезоне-2021/22, покинув клуб в начале марта 2022 года. После этого Риндо вернулся в «Монреаль», в котором находился с 2017 по 2021 год, и отвечал за российский рынок голкиперов.
Его опыт работы генменеджером ограничивается тремя сезонами (с 2014 по 2017 год) в АХЛ, где он занимал должность ассистента.
Отметим, что во время игровой карьеры Риндо был вратарем и выступал в России – за «Ладу» в сезонах-1998/99 и 1999/00.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
А подскажите мне, не понимающему, когда в Монреале играли последний раз голкиперы из России ?