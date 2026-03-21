  • Карандин о судьях в КХЛ: «Получают образование через ЕГЭ и не понимают, что они – обслуживающий персонал. Есть опасения, что арбитры наломают дров в плей-офф»
Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мнением о том, как будут работать судьи в предстоящем Кубке Гагарина.

– Никто не знает, как арбитры будут судить, тут у нас сплошной волюнтаризм, методика зависит от настроения одного человека. Тем более после чемпионата, в котором к арбитрам было так много нареканий.

Мне понравилось недавнее интервью главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина. Он отметил этот судейский волюнтаризм – и неадекватное поведение некоторых арбитров.

Миллион раз в прессе говорил о том, что главные действующие лица в хоккее – игроки и тренеры, а судьи – всего лишь обслуживающий персонал. К сожалению, новые поколения арбитров этого не понимают, от чего страдает весь наш хоккей.

У меня есть опасения, что арбитры, которые теперь получают образование через ЕГЭ и программу «Судейская», наломают дров в этом плей-офф. Хотя хотелось бы ошибиться с таким прогнозом.

– Что посоветуете молодым арбитрам?

– Учитесь, глубже понимайте хоккей, уходите от навязываемого вам сверху нарциссизма.

У нас в лиге остались и тренеры, и игроки, которые владеют культурой настоящего, еще советского хоккея. Общайтесь с теми же Вадимом Шипачевым или Александром Радуловым, у этих мастеров огромный опыт – перенимайте его как арбитры!

Ладно Радулов, он всегда не был простым в общении. Но когда арбитры говорят на повышенных тонах с таким интеллигентным хоккеистом, как Шипачев, меня просто берет оторопь. С таким «пониманием» психологии игроков не сдашь даже судейский ЕГЭ! – сказал Карандин.

Игорь Гришин: «Арбитр, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил мне в игре с «Салаватом»: «Играйте и не лезьте сюда». Неприятно, хотелось бы больше уважения»

персонал это точно. но почему-то решили, что все платят деньги чтобы на них посмотреть.
ЕГЭ-то тут при чём? Когда уже байка про то, что ЕГЭ - это тесты, закончится? Уже скоро 20 лет как ЕГЭ введён, при всех современных нововведениях наши школьники всё равно часто побеждают на международных олимпиадах (в отличие от спортсменов), но всё равно "егэ - плохо".
