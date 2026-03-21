Карандин о судьях в КХЛ: «Получают образование через ЕГЭ и не понимают, что они – обслуживающий персонал. Есть опасения, что арбитры наломают дров в плей-офф»

Карандин о судьях в КХЛ: получают образование через ЕГЭ.

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мнением о том, как будут работать судьи в предстоящем Кубке Гагарина.

– Никто не знает, как арбитры будут судить, тут у нас сплошной волюнтаризм, методика зависит от настроения одного человека. Тем более после чемпионата, в котором к арбитрам было так много нареканий.

Мне понравилось недавнее интервью главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина . Он отметил этот судейский волюнтаризм – и неадекватное поведение некоторых арбитров.

Миллион раз в прессе говорил о том, что главные действующие лица в хоккее – игроки и тренеры, а судьи – всего лишь обслуживающий персонал. К сожалению, новые поколения арбитров этого не понимают, от чего страдает весь наш хоккей.

У меня есть опасения, что арбитры, которые теперь получают образование через ЕГЭ и программу «Судейская», наломают дров в этом плей-офф. Хотя хотелось бы ошибиться с таким прогнозом.

– Что посоветуете молодым арбитрам?

– Учитесь, глубже понимайте хоккей, уходите от навязываемого вам сверху нарциссизма.

У нас в лиге остались и тренеры, и игроки, которые владеют культурой настоящего, еще советского хоккея. Общайтесь с теми же Вадимом Шипачевым или Александром Радуловым , у этих мастеров огромный опыт – перенимайте его как арбитры!

Ладно Радулов, он всегда не был простым в общении. Но когда арбитры говорят на повышенных тонах с таким интеллигентным хоккеистом, как Шипачев, меня просто берет оторопь. С таким «пониманием» психологии игроков не сдашь даже судейский ЕГЭ! – сказал Карандин.

Игорь Гришин: «Арбитр, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил мне в игре с «Салаватом»: «Играйте и не лезьте сюда». Неприятно, хотелось бы больше уважения»