Леонард – 1-й после Овечкина новичок «Вашингтона» с 15+ голами в дебютном сезоне. Александр забросил 52 шайбы в регулярке-2005/06

Форвард «Вашингтона» Леонард повторил одно из ранних достижений Овечкина.

Форвард «Вашингтона » Райан Леонард забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:1). На его счету стало 36 (15+21) очков в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний нападающий стал первым новичком «Кэпиталс» после Александра Овечкина , которому удалось забить 15 и более голов за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ-2005/06 россиянин забросил 52 шайбы.

Отметим, что Никлас Бэкстрем забил 14 голов в дебютном сезоне, Петер Бондра – 12, Евгений Кузнецов – 11.

Леонард занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги среди новичков. Его опережают только Иван Демидов (52 очка, «Монреаль»), Беккетт Сеннеке (52, «Анахайм») и Мэттью Шефер (50, «Айлендерс»).

