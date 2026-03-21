  • Леонард – 1-й после Овечкина новичок «Вашингтона» с 15+ голами в дебютном сезоне. Александр забросил 52 шайбы в регулярке-2005/06
Леонард – 1-й после Овечкина новичок «Вашингтона» с 15+ голами в дебютном сезоне. Александр забросил 52 шайбы в регулярке-2005/06

Форвард «Вашингтона» Леонард повторил одно из ранних достижений Овечкина.

Форвард «Вашингтона» Райан Леонард забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:1). На его счету стало 36 (15+21) очков в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний нападающий стал первым новичком «Кэпиталс» после Александра Овечкина, которому удалось забить 15 и более голов за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ-2005/06 россиянин забросил 52 шайбы.

Отметим, что Никлас Бэкстрем забил 14 голов в дебютном сезоне, Петер Бондра – 12, Евгений Кузнецов – 11.

Леонард занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги среди новичков. Его опережают только Иван Демидов (52 очка, «Монреаль»), Беккетт Сеннеке (52, «Анахайм») и Мэттью Шефер (50, «Айлендерс»).

Овечкин об игре «Вашингтона» в этом сезоне: «Дюбуа травмировался, а на замену Лапьер, Сурдиф и Макмайкл – баланс сломался»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
15 шайб в сравнении с 52...ничтожно малы
Ответ mc-manaman
15 шайб в сравнении с 52...ничтожно малы
Ну так и Леонард пока что далек от Овечкина
Ответ morgan23
Ну так и Леонард пока что далек от Овечкина
Ну так и Овечкин в 2005 был не тем кем стал сейчас)
Это говорит ещё и о том, как мало было в Вашингтоне крутых новичков во времена Овечкина. На отрезке в 21 год Овечкин с отрывом самый забивной новичок лиги с 52 шайбами, второй Мэттьюз 40, а Леонард делит 160-182-е места.
А кто в дебютный год после Овечкина забросил 50+ шайб?
Ответ Сергеич 56
А кто в дебютный год после Овечкина забросил 50+ шайб?
Никто вроде, даже стамескин не смог и усач
Ответ divannyi expert
Никто вроде, даже стамескин не смог и усач
Всё правильно, только пять игроков добивались такого результата.
И вот как ему надо было побеждать в кубке, если ему за ДВАДЦАТЬ лет в итоге не завезли никого, не то, что сопоставимого, а хотя бы мало мальски нормального.
Слава Богу, что всё сложилось в 2018 и Кузя, Бекс, Оши и Холтби затащили хотя бы один кубок!
Сука, и как же бесит Малыч, который всё это же время подносил патроны для главного Сашиного соперника и помог тому выиграть три кубка! Но это хоккей.
Всё равно ОВИ номер один на все времена!
Ответ Михаил Холопов
И вот как ему надо было побеждать в кубке, если ему за ДВАДЦАТЬ лет в итоге не завезли никого, не то, что сопоставимого, а хотя бы мало мальски нормального. Слава Богу, что всё сложилось в 2018 и Кузя, Бекс, Оши и Холтби затащили хотя бы один кубок! Сука, и как же бесит Малыч, который всё это же время подносил патроны для главного Сашиного соперника и помог тому выиграть три кубка! Но это хоккей. Всё равно ОВИ номер один на все времена!
Определенно топовый коммент, полностью согласен
Бэкс и Кузя больше распасовщики, а не снайперы. А Бондра провёл всего 54 игры в дебютном сезоне. После дебюта Овечкина, игроков Вашингтона, забросивших 30+ шайб за сезон можно пересчитать по пальцам одной руки. Надеюсь Леонард вырастет в элитного снайпера, которых так не хватает команде.
