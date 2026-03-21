«Юта» продлила контракт с Карконе на 2 года и 1,75 млн долларов за сезон. У форварда 14+12 в 67 матчах этой регулярки НХЛ
«Юта» продлила контракт с Карконе.
«Юта» объявила о продлении договора с нападающим Майклом Карконе.
Соглашение рассчитано на 2 года, средняя годовая зарплата игрока составит 1,75 млн долларов.
29-летний форвард выступал в НХЛ только за «Аризону» и «Юту». В этом сезоне на его счету 26 (14+12) очков в 67 матчах при полезности «плюс 4» и 12:24 в среднем на льду. Всего он провел за клуб 224 игры и набрал 83 (48+35) балла.
По действующему контракту Карконе получает 775 тысяч долларов в год.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
