  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин об итогах регулярки для ЦСКА: «Ребята становятся коллективом – это главное. Кубок Гагарина проверяет команду на прочность – будет психологическая нагрузка»
12

Никитин об итогах регулярки для ЦСКА: «Ребята становятся коллективом – это главное. Кубок Гагарина проверяет команду на прочность – будет психологическая нагрузка»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал главные достижения команды в регулярном чемпионате.

Армейцы заняли четвертое место в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 84 очка за 68 игр. В первом раунде Кубка Гагарина они встретятся со СКА.

– Как оцените регулярный сезон для ЦСКА? Какие положительные и отрицательные моменты вы можете выделить?

– Со стороны интуитивно чувствуешь, что ребята становятся коллективом в раздевалке – это самое главное. Ты можешь тренироваться, но если нет коллектива, то команда долго сражаться не сможет. Это самый главный итог.

Сейчас начинается соревнование, которое проверяет на прочность команду как коллектив, потому что будет психологическая нагрузка, эмоциональная, плюс класс соперника.

– Зернов будет готов к первому матчу со СКА?

– Он уже тренировался, но до основной группы, – сказал Никитин.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoСКА
logoИгорь Никитин
logoДенис Зернов
травмы
logoЦСКА
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
