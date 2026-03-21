Никитин о конце регулярки для ЦСКА: ребята становятся коллективом – это главное.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал главные достижения команды в регулярном чемпионате.

Армейцы заняли четвертое место в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 84 очка за 68 игр. В первом раунде Кубка Гагарина они встретятся со СКА .

– Как оцените регулярный сезон для ЦСКА? Какие положительные и отрицательные моменты вы можете выделить?

– Со стороны интуитивно чувствуешь, что ребята становятся коллективом в раздевалке – это самое главное. Ты можешь тренироваться, но если нет коллектива, то команда долго сражаться не сможет. Это самый главный итог.

Сейчас начинается соревнование, которое проверяет на прочность команду как коллектив, потому что будет психологическая нагрузка, эмоциональная, плюс класс соперника.

– Зернов будет готов к первому матчу со СКА?

– Он уже тренировался, но до основной группы, – сказал Никитин.

